Ein Buch, das Frauen Flügel verleiht: „Die Stärke deines Lebens“ von Gisela Maria Kray

In einer Zeit, in der Selbstzweifel und Unsicherheiten allgegenwärtig sind, erscheint Gisela Maria Krays neuestes Werk „Die Stärke deines Lebens – Selbstbewusstsein & Selbstvertrauen“ als ein Leuchtturm der Hoffnung.



Dieses Buch richtet sich an Frauen, die sich nach Veränderung sehnen und mehr vom Leben erwarten als den täglichen Trott. Es dient nicht nur als Ratgeber, sondern auch als persönlicher Wegweiser zu einem erfüllten Leben voller Selbstliebe, Resilienz und Selbstfürsorge.



Über das Buch:

„Die Stärke deines Lebens“ ist weit entfernt von den herkömmlichen Selbsthilfebüchern. Mit einem einzigartigen Ansatz, der auf fünf Lernbereichen basiert, führt Gisela Maria Kray die Leserin durch eine transformative Reise. Über 15 Hauptkapitel hinweg werden Leserinnen ermutigt, ihr Leben neu zu gestalten und zu lernen, wie sie ihr wahres Selbst erkennen, Ängste und Zweifel überwinden und ein starkes Selbstvertrauen aufbauen können.



Was Sie erwartet:

- Teil 1: Deine Reise zur Selbsterkenntnis

- Teil 2: Übernehme die Verantwortung

- Teil 3: Entscheide dich gegen Ängste und Zweifel

- Teil 4: Verstehe die Puzzleteile deines Lebens

- Teil 5: Auf dem Weg in ein neues Leben



Das Buch ist mit 15 Hauptkapitel und 56 Unterkapitel gut strukturiert und angenehm zu lesen. 87 TOP!Tipps verinnerlichen die wichtigsten Erkenntnisse.



Zusätzlich erhältlich:

Einzigartiges Workbook: Ein speziell zum Buch kreiertes Workbook mit über 100 Seiten, das als interaktives Tagebuch konzipiert ist, um das Gelernte zu vertiefen und die persönliche Entwicklung aktiv zu unterstützen, ist ebenso erhältlich.



Leseprobe und Verfügbarkeit:

Eine Leseprobe von „Die Stärke deines Lebens“ ist verfügbar und bietet einen ersten Einblick in die transformative Kraft dieses Buches. Es ist als eBook und Taschenbuch auf Amazon und vielen weiteren Buch Plattformen erhältlich.



Über die Autorin:

Gisela Maria Kray, eine renommierte Expertin in der Persönlichkeitsentwicklung und Emotionsberaterin speziell für Frauen, teilt in diesem Buch nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch persönliche Einsichten und Geschichten. Sie hat die Entwicklung selbst durchlaufen und lebt mit ihrem Mann aktuell seit 3 Jahren in Paraguay. Das Buch basiert teilweise auf ihrem erfolgreichen Lifetime Coaching Programm „BECOME – werde die Frau, die du schon immer sein wolltest“.



Zitat:

Jedes Ziel kann von jedem erreicht werden, wenn man es in ausreichend kleine Schritte unterteilt. Oder: Wie isst man einen Elefanten? - Stück für Stück!



Gisela Maria Kray ist zertifizierte Instant Change Professional und arbeitet mit der 5 Elemente Coaching Technik nach Margaret Moore und der Quantenmethodik nach Dr. Joe Dispenza.



Kostenfreies außergewöhnliches Angebot:

Beim Kauf des Buches erhalten Leserinnen, zusätzlich und kostenfrei, über 10 wertvolle Boni, die sie auf ihrer persönlichen Entwicklungsreise unterstützen werden.



Fazit:

„Die Stärke deines Lebens“ ist mehr als nur ein Buch; es ist eine Einladung an jede Frau, die Hauptrolle in ihrem Leben zu spielen und zur Regisseurin ihres eigenen Glücks zu werden. Begeben Sie sich auf die spannendste Reise Ihres Lebens – die Reise zu sich selbst.



In Kürze:

Das Buch wird in Kürze auch als Hörbuch verfügbar sein.

(lifePR) (