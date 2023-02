"EDM komponieren"

Der ultimative Leitfaden für elektronische Musik-Produzenten

Thomas Foster, erfahrener Musikproduzent aus Salzburg und Koryphäe auf dem Gebiet der Musikproduktion, hat ein neues Buch veröffentlicht, das sich an alle richtet, die sich für die Produktion elektronischer Musik interessieren. Als Künstler und Produzent unter dem Namen "Foster Kent" produziert er zusammen mit seinem Partner Peter Kent Musik und Jingles für Radio- und TV-Stationen weltweit, darunter deutsche Stationen wie RTL, SWR3 oder NDR und internationale Stationen in New York und Moskau.



Mit seinem Buch bietet Foster jetzt einen umfassenden Leitfaden von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Techniken in der elektronischen Musikproduktion. Das Buch gibt dir ganz einfach und kompakt das Basiswissen an die Hand, dass du brauchst, um mit einem Musikprogramm, wie Ableton, Cubase, FL Studio oder ähnlichem, einen Track zu komponieren. Du lernst, wie man einen Akkord bildet, wie man eine Harmoniefolge schreibt, und wie man darüber eine Melodie komponiert. Thomas Foster erklärt, was man wissen muss, um den nächsten EDM-Hit komponieren zu können.



Mit seinem YouTube Channel und dem Podcast "Thomas Foster Musikproduktion" inspiriert Foster seit 3 Jahren zahlreiche Musikinteressierte und junge Talente mit über 2 Millionen jährlichen Klicks. Mit "EDM komponieren" bietet er nun auch eine umfassende Ressource für alle, die ihre Fähigkeiten in der elektronischen Musikproduktion verbessern möchten.



Erhältlich ab sofort überall im Buchhandel und online. Werde Teil der EDM-Produzenten-Community und lerne, wie du deine Musikvisionen Wirklichkeit werden lassen kannst.



EDM komponieren – Basics der elektronischen Musik

Autor: Thomas Foster

Paperback

Format: 20,5 x 25,7 cm

144 Seiten

€ 26,75 (D)

ISBN 978-3986601270

Erscheinungstag: 07.02.2023

Kampenwand Verlag