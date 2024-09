Die Straße vergisst man nicht

Dominik Bloh ist kein Straßenjunge mehr.



Er hat eine Wohnung, ist Vater und Spiegelbestsellerautor – aber die Straße vergisst er nie. In seinem Buch „Die Straße im Kopf“ (Kampenwand Verlag, ET: 08.10.2024) erzählt er, wie seine Geschichte weiterging.



In eindringlicher, markanter Sprache berichtet Dominik Bloh, wie sich sein Leben seit seinem Bestseller „Unter Palmen aus Stahl“ verändert hat. Wie schwer es ist, nach Jahren der Obdachlosigkeit wieder im "normalen" Leben Fuß zu fassen. Wie es sich anfühlt, in zwei Welten zu leben – der neuen als nicht mehr Obdachloser mit Dusche und Privatsphäre … und dem alten Straßenleben, das immer noch da ist, in seinem Kopf, aber auch in der harten Realität vieler tausender Menschen, die in Deutschland ohne Obdach sind.



Dominik bleibt nicht bei seiner eigenen Geschichte stehen. Er öffnet Leser:innen die Augen für das Paralleluniversum, das genau vor seiner Nase existiert, aber meist nicht wahrgenommen wird. Und ganz ohne Klagen und Anprangern macht er klar, was passieren muss, um wirklich etwas zu verändern.



„Die Straße im Kopf“ ist ein Buch für alle, die sich mit dem Thema Wohnungslosigkeit befassen und von Erfahrungen aus erster Hand lesen möchten.



„Das könnte ich sein, denke ich immer wieder, wenn ich die Menschen sehe, die immer noch auf der Straße sind. Ich dachte, ich werde keine 30 Jahre alt. Schau, was heute ist." (Dominik Bloh)



Dominik Bloh

Die Straße im Kopf

Kampenwand Verlag 240 Seiten, 16 x 23 cm

€ 24,90 (D)

in Europa produziert.

ISBN: 978-3986601911



Dominik Bloh, Jahrgang 1988, landete mit 16 in Hamburg auf der Straße, als seine Mutter ihn rauswarf. Er ging weiter zur Schule, machte Abitur, niemand merkte etwas. Nach fast 11 Jahren als Straßenjunge hat er heute eine kleine Wohnung in Hamburg und ist Vater geworden. Sein Buch über die Zeit auf der Straße, „Unter Palmen aus Stahl“, war ein Spiegel-Bestseller. Bloh initiierte u.a. das Projekt »GoBanyo«, ein Duschbus für Obdachlose und erhielt für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz. Inzwischen berät er die Bundesregierung und wirkt am nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit mit, um Obdachlosigkeit in Deutschland zu beenden.

