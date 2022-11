Die Reise Deines Lebens Geht Nach Wien

Der neue Sachbuchroman von Bestsellerautorin Jule Pieper ist eine perfekte Mischung aus Bridget Jones und das Café am Rande der Welt.

Alles Blabla, dachte sich Bestsellerautorin Sandy Mercier jahrelang, wenn sie mal wieder einen dieser typischen Kalendersprüche hörte, wie „Lebe jeden Tag als wenn es dein letzter wäre“ oder „Tue, was dich glücklich macht.“ Wie soll das bitte gehen, wenn man täglich der Zeit hinterherhetzt, alles schnell gehen soll und man keine Ruhe findet, sich darüber Gedanken zu machen, was einen überhaupt glücklich macht? Das ließen ihr Job und ihre Verpflichtungen jedenfalls nicht zu.



Zwar war sie zufrieden mit ihrem Leben und ihrem gutbezahlten Job, aber richtig glücklich war sie nicht – es fehlte etwas. Ein Tag glich dem anderen und es fühlte sich so an, als würde sie ihre Leben nur noch verwalten und versuchen, jeden Tag irgendwie zu überstehen, um ihn abends erschöpft auf dem Sofa ausklingen zu lassen. Von Abwechslung und Abenteuern war keine Spur. Stattdessen schien ihr ihr Alltag so eintönig und unspektakulär wie das einer 90-Jährigen Oma, obwohl sie gerade erst Anfang 30 war. Jahrelang führte Sandy Mercier dieses Leben, genau wie ihre Protagonistin Betty ihres neuen Sachbuchromans: „Die Reise deines Lebens“.



Betty Ulrich führt ein eintöniges Leben. Ihr Alltag besteht aus Arbeit, nervtötenden Telefonaten mit ihrer Mutter und dauerhafter Hektik und Erschöpfung. Der krönende Abschluss jedes Tages ist das Einschlafen vor dem Fernseher, der ihr hilft, sich nicht so allein zu fühlen. Nie hat sie Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich will oder was genau sie an ihrem Leben stört. Zwar ist sie ganz zufrieden mit dem, was sie hat. Aber tief in ihrem Herzen weiß sie, dass sie unglücklich ist und dass das nicht alles sein kann.



Als Betty versehentlich ohne Handy für ein Wochenende nach Wien reist, wird diese unerwartet die Reise ihres Lebens. Sie begegnet Menschen, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellen. Ihre dortigen Abenteuer bringen sie dazu, sich den großen Fragen ihres Lebens zu stellen:

Woher weiß ich, was mich glücklich macht?

Wie kann ich ein aufregendes Leben führen, ohne alles verändern zu müssen?

Wieso bin ich eigentlich auf der Welt?

Und will ich mich der Liebe wieder öffnen?



Bettys Reise nach Wien wird zur abenteuerlichen Reise zu sich selbst, die ihr zeigt, dass es oft nur kleine Veränderungen bedarf, um das Leben wieder abwechslungsreich und spürbar werden zu lassen.



Sandy Mercier hat unter dem Autorennamen Jule Pieper wieder einen tiefsinnigen Ratgeber in eine humorvolle Geschichte gepackt, die ihre Leserschaft zum Nachdenken, Weinen, Lachen und letztendlich zum Wandel bringt. Das Buch basiert auf ihre eigene Lebensgeschichte und ist die perfekte Mischung aus Bridget Jones und das Café am Rande der Welt.



Über die Autorin:

Sandy Merciers Bücher führen seit Monaten die Bestseller-Liste an. Die aus Schwedt stammende Autorin und Wahl-Berlinerin schrieb sich 2019 nach einem Burnout und einer Nahtod-Erfahrung in ihrem Sachbuchroman „Das Buch deines Lebens“ alles, was sie selbst in ihrem Leben zuvor erlebte und umtrieb, von der Seele und landete direkt einen BILD-Bestsellererfolg. Seither ist sie fast ausschließlich als Schriftstellerin tätig. Unter dem Pseudonym Jule Pieper ist die 36-Jährige für ihre Sachbuchromane bekannt, die auf ihre eigenen Lebensgeschichten basieren, als Sandy Mercier schreibt sie Thriller.