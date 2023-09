Der neue Song von Marcella Carin - "Das war nicht nur Liebe"

Rottenburg am Neckar

Vier Monate ist es her, seit dem der Covertitel „Später, wann ist das?" vonerschien. Nun legt sie zum 22. September 2023 eine weitere Single auf. Diese trägt den TitelDie Veröffentlichung erfolgt auf allen gängigen Streaming-Portalen wie z. B. Spotify, Apple Music/iTunes, Amazon Music, Deezer, Napster, Youtube u. a. In ihrem tanzbaren neuen Song beschreibt die attraktive Sängerin die einzigartige Magie zwischen zwei Menschen, die die Dimensionen der Liebe überschreitet. Es war Liebe, wie nicht von dieser Welt. Ein ausdrucksvoller, dynamischer und kraftvoller Song. Durchaus hitverdächtig!Schon seit Jahren begeistert und fasziniert Marcella Carin mit ihrer glasklaren und ausdrucksvollen Stimme die Schlagerliebhaber im deutschsprachigen Raum. Seit 2006 hat sie rund 60 eigene Songs im Tonstudio produziert. Mit den beiden Titeln „Das Leben ist kein Wunschkonzert“ und „Land der wilden Pferde“ war sie u. a. 2021 und 2022 wochenlang mehrfache Siegerin in der SWR 4 Hitparade.Weitere Infos zu Marcella Carin finden Sie unterDAS WAR NICHT NUR LIEBEISRC: DEWO31710325EAN-Digitalvertrieb: 4067248230824 / EAN Physischer Vertrieb: 0653415899655Produced: Tonstudio LorenzMusic: Leon de Bruijn, Guido MorsblechText: Guido Morsblech, Leon de BruijnSpielzeit: 3:25 MinArrangements: Gerd Lorenz, Leon de BruijnChor: Cathrin SchrägleFoto: Manfred EsserArtwork: Mathias KrautVerlage: Lucile Musik Verlag GmbH, Cellarin Musikverlag & records.Mit derdes Songs „Das war nicht nur Liebe“ wurde Oliver Scheppner beauftragt. E-Mail: mail@2herzpromotion.de.Für dasist Frieder Steiblmüller zuständig: Telefon: + 49 160 98334374, E-Mail: booking@cellarin.deCellarin Musikverlag & records, Friedbert Raible, Im Brühl 21, 72108 Rottenburg a. N. Tel.: +49 (0) 7472 424 26, E-Mail: office@cellarin.de, www.cellarin.de