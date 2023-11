zweisprachiges Bilderbuch

Für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren, insbesondere für Erstleser:innen

ISBN Deutsch-English 978-3-98595-832-0 (Das Land der Drachen und Feen – The Land of Dragons and Fairies https://www.buchhandel.de/...)

ISBN Deutsch-Vietnamesisch: 978-3-98595-833-7 (Das Land der Drachen und Feen – Đất nước con Rồng cháu Tiên https://www.buchhandel.de/...)

Seitenanzahl: 44

Die Bücher sind in allen stationären Buchhandlungen , Online-Shops und https://le-scherello.info/... erhältlich

Kontaktdaten Thuy Le-Scherello Erich-Weinert-Str. 141A 10409 Berlin contact@le-scherello.info

Hast du schon von „Lạc Long Quân und Âu Cơ“ gehört? Diese Legende erzählt von dem Land der Feen und Drachen, wo du Köstlichkeiten wie Pho und Banh Mi genießen und einen echten Wasserbüffel berühren kannst. Doch in Europa wissen die meisten Menschen noch nichts von dieser legendären Geschichte des Drachenkönigs und der Fee, und was die beiden mit der Entstehung des vietnamesischen Volkes zu tun haben.Deshalb haben wir ihre Geschichte niedergeschrieben - und das nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch und Vietnamesisch. Warum? Damit Kinder aus verschiedenen Ländern gemeinsam eintauchen können in eine Erzählung über Liebe, Familienzusammenhalt, Tapferkeit, Respekt und Selbsttreue. Diese Geschichte eröffnet dir nicht nur Einblicke in eine spannende Kultur, sondern auch in eine Sprache, die dir bisher vielleicht unbekannt war oder in der du deine Kenntnisse verbessern kannst.Lass dich eintauchen in die Welt von Lạc Long Quân und Âu Cơ - eine Welt, die mehr mit dir zu tun hat, als du vielleicht glaubst.- geboren in Vietnam, aufgewachsen in Deutschland und schon als Kind eine Leseratte und Kunstliebhaberin – begann im Jahr 2017, ihre Kreativität auszuleben und vietnamesische Märchen und Legenden neu zu erzählen. Mit "Das Land der Drachen und Feen" sowie "Wie der Tiger seine Streifen bekam" ist es ihr gelungen, vietnamesisches Kulturgut Kindern näherzubringen und sie bei ihren Berührungspunkten mit der englischen bzw. vietnamesischen Sprache zu begleiten.Mit "Das Land der Drachen und Feen" beabsichtigt die Autorin nicht nur, die bedeutende vietnamesische Legende neuzuerzählen, sondern auch Themen wie Liebe, Mut, Respekt, Trennung der Eltern sowie die Wichtigkeit von Toleranz bei Kindern anzusprechen.ist eine Illustratorin aus Hanoi, Vietnam. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Geschichten durch menschliche Körper, kräftige Farben und dekorative Rahmen. Sie hat mehrere internationale Preise für ihre Arbeit gewonnen.Camelia Pham's wunderschöne Illustrationen unterstreichen die Handlung und verleihen der Geschichte "Das Land der Drachen und Feen" Leben.