Catharina Roland veröffentlicht AWAKE2PARADISE – Ein Reiseführer ins Leben

Die mehrfach ausgezeichnete Regisseurin Catharina Roland veröffentlichte vor kurzem den zweiten Film „AWAKE2PARADISE – ein Reiseführer ins Leben“ der „AWAKE“-Filmreihe. Die Wienerin ist gleichzeitig Produzentin, Autorin und Regisseurin des inspirierenden Dokumentarfilms, der Nachfolger des erfolgreichen Bestsellers „AWAKE – Ein Reiseführer ins Erwachen“ ist.



„Wir steuern unser Leben nur zu 5 % bewusst. 95 % werden von unserem Unterbewusstsein gesteuert.“, erklärt Entwicklungsbiologe und Stammzellforscher Bruce Lipton.



Bei „AWAKE2PARADISE“ handelt es sich um eine bewegende Reise zu sich selbst und der Erkenntnis der untrennbaren Verbindung von Leben und Erde. „Wir befinden wir uns an einem Punkt in unserer Evolution, an dem unser Handeln über unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheidet. Was aber ist die grundlegende Ursache für unseren Zerstörungsdrang gegenüber uns selbst, anderen Lebewesen und der Erde? Und – ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance das Paradies auf Erden zu leben?“ so Catharina Roland. Mit diesen Fragen im Gepäck macht sie sich auf eine neue, transformierende Reise, um Wissenschaftler, Coaches und Visionäre wie Veit Lindau, Dr. Rüdiger Dahlke, John Gray, Charles Eisenstein, Bruce Lipton, Gerald Hüther, Dieter Broers u.v.m. zu befragen, wie wir wieder in Balance kommen können.



"Dieser Film ist ein umfangreicher Meilenstein, der die Welt verändern kann." zeigt sich Dieter Broers (Biophysiker und Autor) begeistert.



In berührenden Bildern, gewürzt mit bewegenden Geschichten und inspirierenden Interviews offenbart der Film, wie unsere innere und äußere Gesundheit sowie die Gesundheit der Erde in einem untrennbaren Kreislauf miteinander verbunden sind. Er zeigt außerdem viele Lösungen und inspiriert die Zuschauer zu der Veränderung zu werden, die wir uns in der Welt wünschen.



„Wir freuen uns nicht nur die DVD „AWAKE2PARADISE“, sondern auch den passenden Soundtrack für Frau Roland im Handel vertreiben zu dürfen.“ so Marleen Olschewski vom Buch- und CD-Vertrieb Nova MD.

