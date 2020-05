Brumm! – Der flauschigste Roman des Jahres!

Am Sonntag, den 10. Mai 2020 um 11 Uhr (Matinee)

Hatten Sie schon einmal den Traum, ein Panda zu sein?Dr. Urs A. Podini, Protagonist meines neuen RomansEine schwarz/weiße Fabel für das postfaktische ZeitalterISBN: 978-3966982849 * [D] 15,99 €auch nicht. Doch von Anfang an:Urs hat seine Lebensträume längst eingetauscht gegen Eigentumswohnung, bescheidenen Wohlstand, Kreativität in homöopathischen Dosen und eine Lebensgefährtin, die ihn eher duldet als liebt. Doch dann geht ihm eines Tages diese Silbe nicht mehr aus dem Kopf: »Brumm!«Laut, leise, sanft, schroff, zärtlich, verletzend, wütend, erfreut; gerufen, gehaucht, geflüstert, gespien, gesäuselt und gebrummt: »Brumm!«Als er sich dann auch noch in das Kostüm eines Pandas verliebt, das er im Schaufenster der Boutique Transitions! entdeckt, ist das der Auftakt für eine Achterbahnfahrt durch unsere Zeit: Urs beißt unter anderem einen Finger ab und löst eine Straßenschlacht aus. Er wird angeklagt, freigesprochen und zum ersten offiziell anerkannten menschlichen Panda ernannt. Das macht ihn zum Internet-Star und Talkshow-Gast sowie – nolens volens – zum chinesischen Staatsbürger. Er trifft auf Politikerinnen mit Flausch-Fetisch, neugierige Pinguine, musikalische Mufflons, rassistische Seelöwen, verschmuste Kängurus, Franz Schubert verehrende Artgenossen – und sogar auf seine große Liebe.Aber all das hat seinen Preis: Wenn man etwas nur lang genug behauptet, wird es zum Fakt – das bekommt Urs am eigenen Leibe zu spüren …ist der siebte Roman des Autors Helmut Barz. Nach seiner Krimiserie um Frankfurts chaotischste Kriminalpolizistin Katharina Klein und einen Horror/Noir-Thriller Ein dreckiger Job, widmet Barz sich inder satirischen Phantastik. Er arbeitet hauptberuflich als Kreativdirektor, Texter und Übersetzer in der Unternehmenskommunikation und lebt freiwillig in Offenbach am Main. Nach seinem Ableben hätte er nichts gegen eine Wiedergeburt als flauschig schwarz/weißer Panda.Neugierig? Weiter Informationen Sie unter den untenstehenden Links.Ihr Rezensionsexemplar können Sie hier anfordern: https://helmut-barz.de/rezi/ Apropos: Aufgrund der Corona-Krise findet die offizielle Präsentation des Buches im Livestream auf Facebook statt, und zwar: