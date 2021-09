Boygroup-Star Lee Baxter - Liebe kommt unverhofft

Bauchfreie Tops, eingeölte Körper – in den 90er Jahren war Lee Baxter der erklärte Teenie-Liebling der Boygroup »Caught in the Act«. Obwohl die Trennung der Band über zwei Jahrzehnte her ist, ist die Liebe zur Musik geblieben. Gemeinsam mit seinem guten Freund Will Hall schreibt und produziert er eigene Songs. Ende des Jahres erscheint das neue Solo-Album »Life’s a Sculpture«. Am 19. Oktober 2021 veröffentlicht Lee Baxter die Singleauskopplung »Love Come Rushing In«. Der Song ist eine Hommage an die Liebe im Stil von Wham's »Club Tropicana« im typischen 80er Sound.



Liebe kommt unverhofft



Baxter, der sich 2016 in der ZDF-Sendung »Volle Kanne« als homosexuell outete, musste lange auf seine große Liebe warten. „Bevor ich meinen heutigen Partner Jeff traf, ging ich durch eine harte Schule. Mein Ex-Freund war in der Beziehung gewalttätig und es dauerte lange, bis ich mich von ihm lösen konnte. Danach hatte ich erst einmal gestrichen die Nase voll von Beziehungen und genoss mein Single-Leben.“ Doch dann kreuzte am Ostersonntag 2015 völlig unverhofft ein besonderer Mann den Weg es 51-jährigen. „Ich ging mit Freunden in eine Bar – und sah Jeff. Unsere Blicke trafen sich, wir kamen ins Gespräch.“ Es folgten romantische Dates und eine feste Beziehung – die nun schon seit mehr als sechs Jahren anhält. „Ich hatte schon nicht mehr an die Liebe geglaubt, aber Jeff hat mich eines Besseren belehrt. Genau das möchte ich in »Love Come Rushing In« zum Ausdruck bringen. Die Liebe kommt dann, wenn man sie am Wenigsten erwartet. Aber dann ist sie umso schöner.“



Treffen mit Fans im Oktober



Seine Fans musste der Brite wegen Corona lange warten lassen. Das letzte Konzert in Deutschland fand im November 2019 statt. Erst im Dezember diesen Jahres steht Lee Baxter wieder in Dortmund auf der Bühne. Doch so lange müssen seine treuen Anhänger nicht warten: Zum Release der Single »Love Come Rushing In« kommt er im Oktober für Fanclubtreffen in sechs deutsche Städte:



08.10.2021 – Stuttgart

09.10.2021 – Frankfurt

10.10.2021 – Köln

15.10.2021 – Hannover

16.10.2021 – Leipzig

17.10.2021 - Nürnberg

