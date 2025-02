BodoBooks - Wo Abenteuer und Wissensdurst auf spielerische Weise gedeihen!



Entdecken Sie die fesselnde Welt von BodoBooks: Ein innovatives Konzept, das Kinder in die Schönheit der Natur, der Tierwelt und des Lebens eintauchen lässt. In einer Zeit, in der der Zugang zu Wissen und die Liebe zum Lesen vielfältige Formen annehmen, setzt BodoBooks neue Maßstäbe. Unter dem Motto „Hören – Lesen – Singen – Lernen“ verbinden wir traditionelle Leseerfahrungen mit modernen audiovisuellen Elementen.



Was macht BodoBooks so besonders?



Jedes BodoBook ist mehr als nur ein Buch. Es ist ein interaktives Abenteuer, das Kindern eine wunderbare Möglichkeit bietet, mit der Natur in Kontakt zu treten. Unsere innovative BodoBooks-App eröffnet eine neue Dimension des Lesens: Kinder können sich die Geschichten von vertrauten Stimmen – sei es von Oma oder Mama – vorlesen lassen und gleichzeitig mitreißende Kindersongs genießen.



Einzigartige Merkmale von BodoBooks:



- Individuelle Vorleseerlebnisse: Eltern können ihre eigenen Texte in die Bücher einspeichern und so den Geschichten eine persönliche Note verleihen. Dies fördert Geborgenheit und Vertrautheit bei den Kleinen.

- Nachhaltigkeit im Fokus: Mit dem Ziel, unseren Planeten zu schützen, minimieren wir den Einsatz von Kunststoffen. Die Buchtexte werden über herkömmliche Handys und Tablets abgespielt, was eine umweltfreundliche Lösung für die digitale Welt darstellt.

- Kreativität und Lernspaß: Zahlreiche Tools und Funktionen sind in Planung, um das BodoBooks-Erlebnis lebendig und lehrreich zu gestalten. Wir bieten nur das Beste für die Kinder – spannend, informativ und pädagogisch wertvoll.



Verfügbarkeit:



BodoBooks sind in Buchhandlungen und auf Amazon erhältlich und bereit, die Herzen der Kinder und ihrer Familien zu erobern.



Über BodoBooks:



Hinter BodoBooks stehen Bodo Krah, ein leidenschaftlicher Pädagoge und Musikwissenschaftler sowie Rolf Schroeder, ein kreativer Denker und Musikmanager, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, kinderfreundliche Literatur in hochwertigen Büchern zu präsentieren. Unsere Bücher sind darauf ausgelegt, die Fantasie der Kinder zu entfalten und gleichzeitig Werte wie Freundschaft, Fairness, Regeln, Zusammenhalt, Einsicht und Entschuldigung auf spielerische Art zu vermitteln.



Presseanfragen:



Für Presseanfragen, Interviewmöglichkeiten mit den Entwicklern oder Rezensionsexemplare kontaktieren Sie bitte: Rolf Schroeder Talstr.13, 74579 Fichtenau Mobil 01791322128

mail: rolf@bodobooks.de

