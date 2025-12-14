Bestseller Autor Torsten Weitze überzeugt mit harten klägen der Band Saltatio Mortis zur neuen Fantasy Reihe

Momente der Gänsehaut, als Sänger Jörg "Alea" Roth in 15 Meter Höhe zu einem Feuerwerk aus Pyro und Wänden aus Flammen zu den epischen Klängen des Titeltracks ihres 2024er Albums „Finsterwacht“ (Platz #1 der Deutschen Media Control Charts), beim diesjährigen Headliner Konzert auf Wacken, vor 85.000 Fans seiner Band Saltatio Mortis, über der Bühne schwebt.



Am Rand des heiligen Innenfields kneift sich ein deutscher Bestsellerautor in den Arm um zu realisieren, ob das, was er gerade erlebt, nicht vielleicht doch einem seiner Geschichten entsprungen ist.

Irgendwie ist es ja auch so, ist das Album „Finsterwacht“ doch seinem Buch „Die Feuer der Finsterwacht“, welches er im zusammen mit Autorenkollegen Bernhard Hennen in Zusammenarbeit mit Saltatio Mortis geschrieben hat, gewidmet.



Ein ganzes Musikalbum für ein Buch? Wie kann so eine epische Zusammenarbeit noch getoppt werden?



Wie wäre es mit 5 Büchern, 5 EPs, 15 Musikvideos und einer mehrmonatigen Tour, welche ab Mai 2026 auf zunächst 16 Konzertevents im Rahmen der „Staub und Schatten“-Tour gefeiert wird.



Torsten Weitzes Bücher hätte man früher Straßenfeger genannt, mit mehreren Millionen verkauften Exemplaren seiner Buchreihen „Der 13.Paladin“, „Sturmfels Akademie“ und „Nebula Convicto“ und über 1 Million verkauften Hörbüchern, gehört Torsten Weitze nicht nur zu den erfolgreichsten und meistgelesensten Fantasy Autoren Deutschlands, sondern seine Geschichten begeistern, in mehrere Sprachen übersetzt, weltweit.



Am 20.Januar 2026 erscheint nun mit „Heimkehr“ der erste Band seiner neuen Erzählung „Der Prinz aus Staub und Schatten“, einer insgesamt fünftteiligen Buchreihe aus seiner bekannten Welt um „Die streitenden Götter“, dessen erster Band „Der Turm der Bettler“ sich auch Jahre nach Erstveröffentlichung sich noch in den Toplisten der Fantasyliteratur bewegt.



Die mit Goldenen Schallplatten ausgezeichneten „Saltatio Mortis“ kann zweifellos als eine der erfolgreichsten Rockbands Deutschland bezeichnet werden – war die „Finsterwacht“ doch ihr 5. #1 Album in Folge, gefolgt von ausverkauften Arena Konzerten und ihrer eigenen OpenAir Burgentour 2024 und 2025.

Die ebenfalls „Heimkehr“ betitelte E.P., sowie die am 09.01.2026 erscheinende erste Single daraus „Ich schrei deinen Namen in die Nacht“ werden gänzlich in die Welt von Torsten Weitze eintauchen.

In einer bisher einmaligen Zusammenarbeit werden so je Buch eine Musik-EP aus Motiven der Geschichten von Torsten Weitze verarbeitet und mit Musikvideos bedacht, bevor es zu Band 5 – im Mai 2027 zum großen Finale in Form eines großartigen Albums kommt.



„Wir haben im Vorfeld viel über die Motive im Buch gesprochen, die Entwicklungen der Hauptcharaktere über alle 5 Bücher. Ich habe mich von den Ideen der Band inspirieren lassen, so wird es zum Beispiel einen neuen Charakter in den Büchern geben, der ohne die Zusammenarbeit mit dieser wahnsinnig kreativen Band sicherlich nicht so nicht in meinem Kopf entstanden wäre.“, sagt Torsten Weitze zur Zusammenarbeit mit Saltatio Mortis. „Wir sind Freunde geworden – jeder in seiner Kunst zuhause – und doch mit so vielen Überschneidungen.“



„Heimkehr“ erscheint als Buch, Hörbuch, ebook und Musik-EP am 20.01.2026.



