Was bleibt von einem Leben für die Musik, wenn der Erfolg ausbleibt und die Branche eine unüberwindbare Hürde scheint? In seinem neuen E-Book „Akkorde ohne Applaus: Das Leben eines ewigen Musikers“ beleuchtet Matthias Hartwig die Höhen und Tiefen seines Musikerlebens und übt gleichzeitig scharfe Kritik an den Schattenseiten der Musikindustrie. Die Veröffentlichung am 13. Dezember 2024 verspricht eine emotionale und nachdenklich stimmende Reise hinter die Kulissen. Ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen Als Produzent und Musiker erreichte Hartwig unter seinem Künstlernamen Jimmy de la Mar beachtliche Erfolge in der internationalen Dance- und House-Szene. Doch neben den Erfolgen prägten Enttäuschungen und ungerechte Strukturen seinen Weg. Mit Themen wie unfairen Verträgen, der Ausbeutung durch Streaming-Dienste und dem Druck auf Künstler, ständig zu liefern, hält das Buch der Branche den Spiegel vor. „Die Musikbranche ist ein Spiel, das nicht für Künstler gemacht ist. Wer keine Hitmaschine ist, wird schnell fallen gelassen – und darüber spricht kaum jemand offen“, so Hartwig. Eine Stimme für alle Kreativen Das Buch vereint autobiografische Einblicke mit kritischen Analysen und richtet sich an Musikliebhaber, Kreative und all jene, die mehr über die oft verborgene Realität hinter der schillernden Fassade erfahren möchten. Es ist zugleich ein Zeugnis von Durchhaltevermögen und Leidenschaft.

