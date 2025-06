Kaltnebel-Desinfektion für Lebensmittel: Innovativer Ansatz für längere Haltbarkeit?

Globalisierung und die steigende Nachfrage nach frischen Lebensmitteln haben den weltweiten Handel mit Obst und Gemüse in den letzten Jahrzehnten verändert. Während Verbraucher vor allem die vollen Regale im Supermarkt sehen, gibt es für Händler eine ganze Reihe von Herausforderungen. Besonders Schimmelpilze sind hier eine konstante Gefahr – sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich.



Wenn es um die Lagerung und Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit geht, müssen Produzenten deshalb neue Lösungen suchen. Eine davon könnte die Vernebelung mit Wasserstoffperoxid (H₂O₂) sein.



Wasserstoffperoxid desinfiziert zuverlässig



Mit ihrer H₂O₂-Vernebelungstechnologie hat die FCD First Class Disinfection GmbH bereits Erfahrung bei der Desinfektion von Räumen und Oberflächen. Wasserstoffperoxid ist ein starkes Oxidationsmittel, das viele Mikroorganismen zuverlässig abtötet. Es greift die Zellstrukturen von Bakterien, Pilzen und Viren an und zerstört sie.



Gleichzeitig ist H₂O₂ umweltfreundlich, da es nach der Anwendung einfach in Wasser und Sauerstoff zerfällt, ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen. Grund genug also, den Einsatz von Wasserstoffperoxid auch für die Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit und zur Bio-Obstlagerung zu prüfen.



Schimmelbildung bei Äpfeln untersucht



Äpfel sind besonders anfällig für Schimmelpilze. Das liegt vor allem an ihrem hohen Zucker- und Wassergehalt. Für die Hochschule Rhein-Main (HSRM) war die Untersuchung der Schimmelbildung von Äpfeln auf dem Obsthof Werner in Ingelheim deshalb der richtige Feldversuch.



Mit dem FCD Pro Kaltnebel-Desinfektionsgerät wurde dafür ein mobiles Gerät gewählt, das auch schwer zugängliche Stellen mühelos erreicht und effektiv desinfiziert. „Wir haben abgeschlossene Lagerkammern konstruiert, über die wir die Äpfel mittels kontrollierter Raumvernebelung acht Minuten lang vernebelt haben“, erklärt Dr. Hans-Jürgen Neumann, der die Untersuchung begleitet hat. „Anschließend wurden die Äpfel in einem Kühlschrank gelagert.“ Die Kühlung trägt dazu bei, die Frische und Qualität der Äpfel zu erhalten.



Im Ergebnis weniger faule Äpfel



Der Test ergab bis zu 40 Prozent weniger faule Äpfel. Dr. Neumann erklärt dazu: „Die feinverteilten H₂O₂-Tröpfchen deaktivieren sporenbildende Schimmelpilze und bakterielle Pathogene in der Luft und auf den Fruchtschalen – ohne Rückstände. Der natürliche Reifeprozess wird nicht beeinflusst, die Keimbelastung sinkt signifikant. Das erklärt die drastische Reduktion des Ausschusses.“



Für den Obsthof Werner ist die Untersuchung damit sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf Lebensmittelverschwendung ein Erfolg. Und auch Dr. Neumann sieht das Ergebnis ausgesprochen positiv: „Besonders beeindruckt hat mich, dass die Qualität der Äpfel nicht beeinträchtigt wurde, sondern sich durch die keimarme Lagerumgebung sogar verbessert hat.“



Nach dem erfolgreichen Feldversuch plant der Obsthof Werner, die Technologie zur Obstlagerungsoptimierung dauerhaft einzusetzen – auch für andere empfindliche Erzeugnisse. Die Vernebelungstechnologie von FCD ist damit ein vielversprechender Ansatz für die Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit und Schimmelvermeidung bei Äpfeln & Co.



Das komplette Interview wird in ca einer Woche veröffentlicht.

