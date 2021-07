Luftreiniger: Extrem gründlich und sparsam

Der TALL 155 und seine größeren Brüder schaffen den Spagat zwischen optimaler Reinigung und leisem, stromsparenden Betrieb. Die Lösung ist der negativ aufgeladene ION HEPA-Filter, den der schwedische Hersteller Wood´s seit vielen Jahrzehnten erfolgreich anbietet. Beim Ansaugen im Gerät werden die Partikel in der Raumluft wiederum elektrisch positiv geladen. Sobald diese auf das Filtermaterial treffen, „klumpen“ sie zusammen, lagern sich automatisch an das vielfach gefaltete Filtervlies an und werden vollständig zurückgehalten. So bleiben 99,98 Prozent aller Partikel im Filter und das bis zu einer Größe, die fünfzigmal kleiner ist als Bakterien.Das durchlässigere Filtermaterial erlaubt kleinere, leisere und stromsparendere Lüfter. So hat der aus stabilem Blech hergestellte TALL 155 eine völlig ungefährliche und elektrosmogfreie Betriebsspannung von 12 Volt. Damit verbraucht er pro Jahr nicht mehr Strom als ein Radiowecker, bei optimaler Sicherheit. Wer sein Gerät registriert und die Originalfilter regelmäßig wechselt, erhält zehn Jahre Garantie.