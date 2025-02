Fünf auf einen Streich: Cremig, pikant, lecker!

Fauser Vitaquell GmbH & Co.KG

Bereits seit mehr als 100 Jahren versteht sich Fauser Vitaquell als Wegbereiter für plant based, vegetarische und vegane Lebensmittel. Das Hamburger Familienunternehmen, dessen Wurzeln in der Streichfett- und Öl-Herstellung liegen, leistete mehrfach Pionierarbeit: So brachte das Unternehmen 1952 die erste rein pflanzliche Margarine raus. Jahre später launchte Vitaquell die Omega-3-Margarine, führte palmölfreie Pflanzen-Streichfette ein sowie den Veggie-Schmalz palmölfrei.



Das vielseitige Sortiment umfasst heute rund 100 Artikel von der Margarine über vegane Butter-Alternativen, vegane Käsesorten, hochwertige Bio-Öle bis hin zu Feinkostsalaten, Fleisch- und Fischalternativen sowie Dips und Brotaufstrichen. Alle Produkte sind auf pflanzlicher Basis hergestellt, frei von Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern und leisten einen wertvollen Beitrag zur bewussten Ernährung.



Vitaquell Produkte sind im Lebensmitteleinzelhandel, Reform- oder Naturkostmarkt sowie im Vitaquell Onlineshop erhältlich. Darüber hinaus werden sie in 22 Länder exportiert.



www.vitaquell .de

