BORCO HÖHNS stellt exklusives Carbon‐Fahrgestell vor

Borco Höhns GmbH

Im Jahr 1954 als Fabrik für Agrar- und PKW-Anhänger gegründet ist BORCO HÖHNS heute der unangefochtene Marktführer im mobilen Verkauf in Deutschland. Am Sitz in Rotenburg an der Wümme werden die mobilen Verkaufsfahrzeuge und -anhänger im eigenen Fahrzeugwerk komplett konzipiert und gefertigt.



Nach einer Restrukturierungsphase im Jahr 2019 ist BORCO HÖHNS finanziell und organisatorisch so ausgerichtet, dass das Unternehmen seine Position als Markt- und Innovationsführer weiter nachhaltig ausbaut. So wurden in den letzten Jahren siebenstellige Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Belegschaft, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und in hochmoderne Produktionstechnologien getätigt, um die Zukunftssicherheit des Unternehmens zu zementieren. Rund 230 Mitarbeiter*innen sind bei BORCO HÖHNS beschäftigt, das Familienunternehmen erwirtschaftete zuletzt einen durchschnittlichen Jahresumsatz von knapp 30 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei über 50 Prozent.



Umfangreiche Qualitätskontrollen und ausgiebige Tests sorgen für höchste Funktionalität, Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit. Jedes BORCO HÖHNS Verkaufsfahrzeug ist daher eine Investition, die sich rechnet – ob preiswertes Einsteigerfahrzeug oder hochwertiges Individual-Modell. Mehr als 10.000 BORCO HÖHNS Kunden – vom traditionellen Familienbetrieb bis zum jungen Food-Trucker –



vertrauen auf die Qualität und Innovationskraft des Branchenprimus.



Mehr zu BORCO HÖHNS unter https://www.borco.de/

