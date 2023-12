Gutes Ergebnis bei Lehrverträgen der SHK-Ausbildungsberufe in Bayern





Zum 1. September haben insgesamt 2.370 neue Lehrlinge in unserer Branche angefangen



Von den bayerischen Handwerkskammern konnten insgesamt 2.370 neue Lehrverträge für die vier vom Fachverband SHK Bayern vertretenen Lehrberufe registriert werden. Dies ist ein neuer Höchststand, den es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben hat.



Wie man sieht, sind die Inhalte der vier Lehrberufe, allen voran dem Anlagenmechaniker SHK so attraktiv, dass es uns mit gemeinsamen Kräften gelungen ist, wieder mehr junge Leute für eine Ausbildung zu begeistern. Die anhaltende Klima-Debatte und die politisch gewollte Energiewende tragen ebenfalls dazu bei, dass sich wieder mehr junge Leute für eine Lehre in den bayerischen SHK-Handwerken interessieren.