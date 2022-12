Kontakte pflegen und neue Impulse weitergeben

Wie jedes Jahr am 2. Samstag im November veranstaltete die Studienrichtung IBA (International Business Administration) der Hochschule Worms ihren Außenwirtschaftstag. Dieser Tag hat sich als feste Größe in den Terminkalendern der Absolventinnen und Absolventen etabliert. Der Alumni Verein, geführt von ehrenamtlich tätigen Studierenden für Studierende, Alumni und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist seit mehr als 20 Jahre aktiv und versteht sich als Schnittstelle zwischen ehemaligen und aktuell IBA Studierenden und der Hochschule. Mit Veranstaltungen wie dem Außenwirtschaftstag schafft er ideale Gelegenheiten, alte Kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen. Denn ein Netzwerk lebt durch seinen Austausch!



Austausch und Tipps zur Karrieregestaltung



In Kontakt zu kommen, damit hatte niemand Schwierigkeiten. Dieser Tag ist ein Garant für schöne Begegnungen, Wiedersehen mit alten Freunden, Austausch und zugleich auch eine innovative Schnittstelle. Schon mit Eintreffen der Gäste liefen die Gespräche auf Hochtouren. Und das, obwohl sich einige Absolventinnen und Absolventen wie auch Professoren und Lehrbeauftragte viele Jahre nicht mehr gesehen hatten.



In ihren Begrüßungsworten hießen Prof. Robert Münscher und Prof. Olaf Rieck die 80 Gäste herzlich willkommen und danach übernahm die Moderation in diesem Jahr Marcus Jacob, ein ehemaliger IBA-Student.



Als Referentinnen und Referenten des Abends waren IBA Alumni Sabine Meierer, Kemal Kösemehmetoğlu, Lea Back und Corinna Haas auf der Bühne. Auch wenn nicht selbst vor Ort anwesend, so wurde von Alumnus Ayfer Gonul zum Abschluss des offiziellen Teils ein beeindruckendes Video aus Istanbul eingespielt. Die Berichte der Referentinnen und Referenten zeigen, auf welch unterschiedliche Art und Weise sich die jungen Menschen nach ihrem Studium an der Hochschule Worms beruflich entwickelt haben. Es gibt Empfehlungen und Tipps aus erster Hand. Die Ehemaligen informieren die aktuell Studierenden, ein großer Mehrwert dieser wichtigen Veranstaltung.



Termin für 2023 schon notiert



Dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war, wird durch die positive Resonanz deutlich. Gerade oder trotz der herausfordernden Zeiten sind diese Räume für Begegnungen besonders wichtig. Schon jetzt haben alle den Termin für das Wiedersehen in 2023 in ihre Kalender eingetragen, denn am 11. November wird es wieder den Außenwirtschaftstag geben. Ganz besonderer Dank galt allen Beteiligten, die das Event mit ihrem Engagement überhaupt erst möglich gemacht haben. Auch für Speis und Trank war den Tag über bestens gesorgt durch das großzügige Sponsoring durch die Kartoffel-Kuhn Großmarkt GmbH.