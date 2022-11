Junior Digital Officer können beim Thema Digitalisierung mitreden

Ohne Informatik gäbe es keine digitale Transformation und ohne die weder Instagram noch Onlineunterricht oder Zalando. Junior Digital Officer lernen die Informatik in vielen ihrer spannenden Facetten kennen. Hierbei handelt es sich um ein Programm nur für Schülerinnen. Das innovative Angebot des Fachbereichs Informatik der Hochschule Worms in Kooperation mit den drei Gymnasien der Stadt Worms konnte diesen Herbst starten.



Das abwechslungsreiche und anspruchsvolle Programm umfasst 12 Wochen. Workshops, Schnuppervorlesungen, Unternehmensexkursionen und Beratungsangebote rund um das Studium beinhaltet das Angebot. Die Schülerinnen nehmen einmal wöchentlich nachmittags zwölf Wochen lang teil, sodass sie die Teilnahme unproblematisch mit dem Stundenplan in der Schule organisieren können. Mentorinnen und Mentoren begleiten das Programm und unterstützen und beraten die Schülerinnen nach individuellem Bedarf. Für die Teilnahme mussten sich die Schülerinnen bewerben. Die Nachfrage war zur großen Freude von den beteiligten Professorinnen Elisabeth Heinemann und Lucy Sessler aus dem Fachbereich Informatik sehr hoch und der Kurs schnell ausgebucht. Die Initiative zu diesem Format wird von der Gleichstellungsstelle und der Schulkooperationsstelle der Hochschule Worms organisiert und unterstützt.



Exkursion zur SAP ermöglicht den Blick hinter die Kulissen



Am 25.10.2022 stand für die 22 Teilnehmerinnen des Informatik-Workshops Junior Digital Officer eine Exkursion zur SAP nach Walldorf auf dem Programm. Dort angekommen wurden die 16 Mädchen herzlich empfangen und durften sich erst mal bei einem Getränk erfrischen. Anschließend besuchten sie einen interessanten und informativen Vortrag zu den Ausbildungs- und Studiums-Möglichkeiten bei SAP. Hier konnten eine Studentin im dualen Studiengang der Wirtschaftsinformatik und eine Auszubildende zur Fachinformatikerin aus erster Hand berichten. Diese erzählten, wie sie das erste Jahr bei SAP erlebt haben, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um einen Platz zu bekommen und beantworteten kompetent aus eigener Erfahrung die Fragen der Schülerinnen.



Nach dem eher theoretischen Input erhielten die Mädchen eine Führung über den SAP Campus, der durch seine Größe und die vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die den Auszubildenden, Studierenden und Mitarbeitenden geboten wird sehr beeindruckte.



Ein gemeinsames leckeres Mittagessen in der Kantine ermöglichte den jungen Frauen einen weiteren Eindruck und sie bekamen eine weitere Vorstellung von der Größe der SAP. Zum Abschluss hatten die Teilnehmerinnen noch die Möglichkeit, den Aufenthaltsbereich mit Tee- und Kaffeeküche ausgiebig kennenzulernen und alle waren sich einig, dass sich dieser Einblick in einen Weltkonzern definitiv gelohnt hat. Fazit: Informatik ist mehr als programmieren!