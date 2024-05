Junge Talente entdecken die Welt der Webentwicklung – das war der Girls‘Day 2024 an der Hochschule Worms

Ende April beteiligte sich auch die Hochschule Worms am Girls‘Day, an dem Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren in die spannende Welt der Webentwicklung eingeführt wurden. Unter dem Motto "Gestalte deine eigene Geburtstagsparty-Einladung" konnten die Teilnehmerinnen in einem interaktiven Workshop grundlegende Konzepte von HTML und CSS erlernen und praktisch anwenden.



Die Veranstaltung bot den Mädchen eine einzigartige Gelegenheit, Einblicke in die Webentwicklung zu gewinnen und ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten. Durch eine Kombination aus leicht verständlichen Erklärungen und praktischen Übungen lernten die Teilnehmerinnen, wie man eine Webseite erstellt und mit interaktiven Elementen gestaltet. Darüber hinaus wurde Wert auf die Bedeutung der Benutzererfahrung (User Experience) gelegt, um eine ansprechende und benutzerfreundliche Webseite zu gestalten.



„UnserZiel war es, den jungen Mädchen einen Einblick in die Welt der Webentwicklung zu geben und sie dazu zu ermutigen, ihre eigenen kreativen Ideen umzusetzen", sagte Isabelle Obenauer, die Organisatorin des Girls‘Day-Events. "Es war großartig zu sehen, wie motiviert und begeistert die Teilnehmerinnen waren. Sie haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, komplexe Konzepte zu verstehen und kreativ umzusetzen.“



Vorkenntnisse waren nicht erforderlich, um am Workshop teilzunehmen. Die Veranstaltung war offen für alle Mädchen mit Interesse an Design und Webentwicklung sowie der Bereitschaft, Neues zu lernen. Mit einer vollen Teilnehmerzahl von 10/10 Mädchen war der Workshop ein voller Erfolg und zeigte das große Interesse und die Begeisterung für das Thema.



Die Hochschule Worms freut sich darüber, junge Talente zu fördern und wird auch in Zukunft weitere Veranstaltungen für Mädchen in diesem Bereich anbieten.

