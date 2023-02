TANZPAKT STADT-LAND-BUND / VIDEOINSTALLATIONEN UND GESPRÄCHE MIT CHOREOGRAF:INNEN DER REGION17. – 18. MÄR 2023, 19:00 | TANZINITIATIVE BRANDENBURG | fabrik PotsdamMit Gesprächen und Videoinstallationen bietet sich am 17. und 18. März die Möglichkeit für das Publikum, die Tanzlandschaft in Brandenburg und ihre Protagonist:innen kennenzulernen sowie unterschiedlichste Arbeiten, Orte und Formate zu entdecken.Die Videoinstallation zeigt u.a. Arbeiten von Laura Gary (Oberkrämer), Golde Grunske (Cottbus), Eva Burghardt, Susanne Soldan und Elma Riza (Werder), Yeri Anarika (Templin) und Martin Stiefermann (Oderbruch).Am Freitag und Samstag finden von 19 bis 21 Uhr moderierte Gespräche, sogenannte TanzTalks, statt. In diesen stellen sich fünf Protagonist:innen vor und geben einen Einblick in ihre Arbeit, Orte und Formate. Begleitet wird dies durch die Musiker Richard Koch, Nicolas Schulze, Ralf Grüneberg und weitere.Anschließend findet eine Party am Freitag ab 21 Uhr im fabrikcafé statt, zu der herzlich eingeladen wird.PREISINFO: Eintritt frei.Mit der Tanzinitiative Brandenburg entsteht erstmals ein Netzwerk der Brandenburger Tanzschaffenden. Vom 16. bis 18. März 2023 findet das erste Treffen der Tanzinitiative in Potsdam statt. Ziel des Treffens ist zum einen das Kennenlernen, der Diskurs und der Austausch zwischen den Tanzakteur:innen Brandenburgs, sowie die Strukturierung und Förderung des Landes.Parallell zur öffentlichen Veranstaltung "Tanzlandschaft Brandenburg" findet am 17. und 18. März ein erstes Netzwerk- und Arbeitstreffen für Akteur:innen, Freund:innen und Unterstützer:innen der Tanzszene des Landes Brandenburg statt. Dabei soll zu Arbeitsbedingungen, Erfahrungen und Situation ausgetauscht sowie Ideen und Bedarfe für eine Stärkung und Entwicklung der Kunstform Tanz und ihrer Strukturen in dem Bundesland diskutiert werden. Neben dem Kennenlernen, dem Identifizieren von Themen und Zielen für die kurzfristige und mittelfristige Zukunft liegt der Fokus vor allem auf dem Austausch und der Gestaltung einer lebendigen Vernetzungsstruktur.