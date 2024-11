Schlechte Bezahlung und kaum Wertschätzung: Deshalb kehrte diese Rumänin der traditionellen Reinigungsbranche den Rücken

Mit ExtraSauber wurde sie zur wahrscheinlich bestverdienenden Reinigungskraft Berlins: Elena Axinte. Einkommen knapp über dem Mindestlohn, schlechte Arbeitsbedingungen und fehlende Wertschätzung. Elena Axinte wollte sich das nicht mehr gefallen lassen. Vor ein paar Jahren noch arbeitete sie als Subunternehmerin im Reinigungsgewerbe, meist in den frühen Morgenstunden ab 4 Uhr und wurde schlecht bezahlt. Deshalb hat sie sich 2021 dazu entschlossen, ihre Dienstleistung auf der Online-Plattform ExtraSauber anzubieten. Jetzt verdient sie monatlich zwischen 4.000 und 5.000 Euro brutto, also das Durchschnittsgehalt einer Akademikerin. Und sie reinigt bei Kunden, die ihre Arbeit schätzen.



Kunden buchen auf ExtraSauber.de online Reinigungen. Die Aufträge werden von Gebäudereinigungsfirmen und soloselbstständigen Reinigungskräften wie Axinte durchgeführt, die auf der Plattform registriert sind. Reinigungspartner legen ihre Preise und Verfügbarkeit selbst fest, können Aufträge annehmen oder ablehnen. „Jetzt bin ich meine eigene Chefin und entscheide selbst, wann und wie viel ich arbeiten möchte“, sagt die Wahl-Berlinerin. „Durch ExtraSauber habe ich als Reinigungskraft eine sichere Arbeit und ein sicheres Einkommen für mich und meine Familie.“



Axinte hält es sogar für möglich, dass sie die am besten verdienende Reinigungskraft Berlins ist, auch wenn sie es nicht sicher sagen kann. Erst kürzlich hat sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Sohn ein Auto gekauft, berichtet die 47-Jährige stolz. Am meisten schätzt Axinte jedoch die innere Ruhe, die ihr der Job bringt: „Ich genieße die finanzielle Sicherheit und die Freiheit, jeden Tag für mich selbst entscheiden zu dürfen.“



Elena Axinte ist auf ExtraSauber.de kein Einzelfall, kein positiver Ausreißer aus der Statistik. „Jede Reinigungskraft, die Leistung bringen möchte, hat mit ExtraSauber eine reelle Chance, richtig gutes Geld zu verdienen“, sagt Geschäftsführer Christian Pauls. „Damit sind wir definitiv eine Alternative in der Reinigungsbranche, die von schlechter Bezahlung und mangelnder Wertschätzung geprägt ist.“ Bei Elena Axinte treffen laut Pauls drei wesentliche Erfolgsfaktoren aufeinander: Spaß an der Arbeit, Qualität und Fleiß – und die werden auf ExtraSauber honoriert.



ExtraSauber.de ist Testsieger in seiner Branche. Das Unternehmen startete 2014 mit dem Versprechen, für faire Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung zu sorgen und dieser Berufsgruppe, die im Verborgenen täglich einen Knochenjob leistet, ein Gesicht zu geben.

