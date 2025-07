ExtraSauber.de ist beste Onlineplattform für Reinigungen in Deutschland

ExtraSauber.de ist dieses Jahr bereits zwei Mal ausgezeichnet worden – mit dem Award "Deutschlands Beste Online-Portale" sowie erneut als Testsieger der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in der Kategorie „Online-Putzdienste“. Damit festigt ExtraSauber seine Position als eine der zuverlässigsten und kundenfreundlichsten Buchungsplattformen für Reinigungsleistungen im deutschsprachigen Raum.



Deutschlands Beste Online-Portale 2025



Die Auszeichnung „Deutschlands Beste Online-Portale 2025“ wird jährlich von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. In einem unabhängigen Verbrauchertest wurde ExtraSauber unter anderem für Nutzerfreundlichkeit, Kundenzufriedenheit und Servicequalität gewürdigt – Kriterien, die für Verbraucher bei der Wahl eines digitalen Dienstleisters besonders entscheidend sind.



Testsieger 2025



Zusätzlich wurde ExtraSauber auch von der DtGV als Testsieger in der Kategorie Online-Putzdienste 2025 ausgezeichnet – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.



ExtraSauber.de erzielte die beste Gesamtbewertung aller getesteten Anbieter. Besonders positiv bewertet wurden die Gründlichkeit der gebuchten Reinigungen, die gut strukturierte Website, die klaren Informationen zu Preisen und Leistungen sowie die einfache und unkomplizierte Buchung.



„Die doppelte Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Reinigung einfach, professionell und verlässlich digital buchbar zu machen – für Privatpersonen wie Unternehmen gleichermaßen,“ sagt Christian Pauls, Geschäftsführer von ExtraSauber. „Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie die Anerkennung durch unabhängige Testinstitute.“

