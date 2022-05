ExtraSauber ist das Reinigungsportal mit den fairsten Arbeitsbedingungen

Zusammen mit fünf weiteren Online-Plattformen wurde ExtraSauber im heute veröffentlichtenbewertet. Hierbei hat ExtraSauber in den fünf Grundkategorien für faire Arbeit die volle Punktzahl erhalten - und damitJede Grundkategorie (Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Verträge, Managementprozesse und Mitbestimmung) enthält jeweils eine weiterführende Unterkategorie. Hier sollen in künftigen Ratings nach erfolgreicher Evaluierung ebenfalls Punkte an ExtraSauber vergeben werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl an Maßnahmen vor, die zu dem hervorragenden Ergebnis geführt haben.Derbeträgt bei ExtraSauberund liegt für die registrierten Dienstleister damit sowohl über dem Mindestlohn als auch über dem Schwarzmarktpreis nach Abzug aller Kosten (Fahrtkosten, Reinigungsmittel, etc.). Der Preis kann jedoch auch höher liegen. Denn dieser wird nicht von ExtraSauber vorgegeben.Ein Algorithmus kalkuliert außerdem die Kosten für An- und Abfahrt. So sind für Dienstleister Einnahmen vonmöglich.Um zu gewährleisten, dass die registrierten Reinigungsfirmen ihrerseits ihre Beschäftigten fair bezahlen, erhalten sie alle nötigen Informationen zu Mindestlohn, bezahltem Mindesturlaub, etc. Über die App werden angestellte Reinigungskräfte außerdem regelmäßig befragt, ob sie den Mindestlohn von ihrer Firma erhalten. Falls nicht, verweist ExtraSauber sie an die zuständigen Stellen, um sich gegen die unfaire Bezahlung zu wehren.Reinigungskräfte sind meist in Bus, Bahn oder auf dem Fahrrad unterwegs. Zum rückenschonenden Transport ihrer Reinigungsutensilien hat ExtraSauber einen Spezial-Rucksack entwickelt und zum Patent angemeldet.In der ExtraSauber Academy lernen Reinigungskräfte alles über Unfallprävention, zum sicheren Umgang mit Reinigungschemikalien und ergonomische Reinigungstechniken – jederzeit online und kostenlos.Legt die Reinigungskraft ein ärztliches Attest vor, werden bei Absage eines Termins keine Plattformgebühren erhoben.Auf ExtraSauber können nicht nur Kunden ihre Reinigungskraft bewerten, sondern auch umgekehrt. Kunden, gegen die Beschwerden vorliegen, sind für die Reinigungskräfte erkennbar. Außerdem übernimmt ExtraSauber die Schlichterrolle in Fällen, in denen sich unzufriedene Kunden nicht mit der Reinigungskraft einigen können.ExtraSauber hat ein „Advisory Board“ eingerichtet, das sich alle drei Monate mit der Geschäftsführung virtuell treffen wird, um Probleme anzusprechen. Außerdem unterstützt eine Ombudsperson, die selbst eine erfahrene Reinigungskraft ist, die registrierten Reinigungskräfte vertraulich bei persönlichen Anliegen.Das Fairwork-Projekt ist am Oxford Internet Institute und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung angesiedelt. Mit Hilfe eines globalen Netzwerks von Forschern bewertet Fairwork die Arbeitsbedingungen auf digitalen Plattformen an Hand von fünf Prinzipien für faire Arbeit. Das Fairwork-Projekt ist derzeit in 25 Ländern auf 5 Kontinenten aktiv.ExtraSauber ist ein Buchungsportal für Reinigungen aller Art. 2014 hatten die ExtraSauber-Gründer die Idee, eine Alternative zu Schwarzmarkt und Dumping-Preisen auf dem Reinigungsmarkt zu schaffen. Die Preisgestaltung über die Plattform ermöglicht eine