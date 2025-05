Mit Preisgarantie ins Ausland

Einist für viele Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren eine einmalige Chance: Sie verbessern ihre Sprachkenntnisse, tauchen in neue Kulturen ein, stärken ihre interkulturelle Kompetenz und knüpfen internationale Freundschaften.. Um so vielen Jugendlichen wie möglich den Traum vom Schüleraustausch zu erfüllen,– auf alle Zielländer. Bewerbungen sind über die Website www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit möglich.Mit Experiment können Jugendliche einenerleben. Hierbei sind die wichtigsten Voraussetzungen: Sie müssen sich auf den Austausch einlassen und Interesse daran haben, ein neues Land, dessen Kultur und Sprache kennenzulernen. Während ihrer Zeit im Ausland leben sie nämlich bei einer Gastfamilie, besuchen eine örtliche Schule und nehmen alltäglichen Leben teil. Von diesen Erfahrungen profitieren sie ein Leben lang, stärken ihre persönliche Entwicklung und interkulturellen Kompetenzen.Viele Austauschschüler*innen zieht es in englischsprachige Länder. Neben Klassikern wie den USA oder Kanada erfreuen sichgroßer Beliebtheit. Besonders in den deutschen Wintermonaten, wenn es auf der Südhalbkugel Sommer ist, reisen viele junge Menschen in eines der beiden Programmländer. Mit Experiment haben sie dann die Möglichkeit, ihren Austausch für drei Monate, ein Schulhalbjahr, neun Monate oder ein ganzes Schuljahr vor Ort zu verbringen.Teilnehmende eines Programms werden. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerorganisationen, verfügt die Organisation zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Zudem vergibt der Verein regelmäßig Stipendien. Auch eineist möglich. Ansprechpartner*innen findet man auf der Website der Austauschländer. Für Australien und Neuseeland kann Nancy Hörig (Tel.: 0228 957 22-24, E-Mail: hoerig@experiment-ev.de ) kontaktiert werden.