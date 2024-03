Austauschorganisation Experiment e.V. und VHS Bonn laden zu gemeinsamen Infoabenden ein

Wie können sich junge Menschen einen internationalen Austausch während oder nach der Schulzeit finanzieren? Was bedeutet es, Gastfamilie für einen internationalen Austauschschüler oder eine internationale Austauschschülerin zu sein? Und wie können Schulen heutzutage interkulturell gestaltet werden?– online und vor Ort in den Räumen der VHS.Interessierte erfahren am 21. März in einer Online-Veranstaltung mehr über das Thema „Gastfamilie werden“ und wie es ist, einem Jugendlichen auf Zeit ein Zuhause zu schenken. Familien aller Art, egal ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilie und Paare mit oder ohne Kinder, sind eingeladen, Fragen zum Thema „Gastfamilie werden“ zu stellen. Am 11. April wird in den Räumlichkeiten der VHS Bonn über die Finanzierungsmöglichkeiten von unterschiedlichen Austauschprogrammen wie Schüleraustauschen und Freiwilligendiensten berichtet. Eltern und ihre Kinder können sich zu den verschiedenen Optionen und Stipendien von Experiment informieren. Der dritte Termin, welcher am 24. April ebenfalls in den Räumen der VHS stattfindet, wird das Thema „interkulturelle Schule“ mit der Initiativeaufgreifen. Hierbei wird erarbeitet, wie Lehrkräfte, Schulleitungen, Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern die Entwicklung von interkultureller Schulkultur nachhaltig unterstützen können.Experiment und die VHS Bonn laden Menschen jeden Alters herzlich zu den kostenlosen Infoabenden ein. Anmelden kann man sich über die Webseite des Vereins unter https://www.experiment-ev.de/events/ oder auf der Homepage der VHS Bonn https://www.vhs-bonn.de/programm . Wer Fragen zu Experiment und den einzelnen Austauschprogrammen hat, kann sich von der Bonner Geschäftsstelle telefonisch unter +49 228 95 72 20 oder per Mail unter info@experiment-ev.de beraten lassen.