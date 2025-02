Aufregende Sommerferien im Ausland

Viele Jugendliche träumen davon, diein einem anderen Land zu verbringen, Hobbys nachzugehen, neue Freundschaften zu schließen und eine unvergessliche Zeit zu erleben. Das alles lässt sich in einem, Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation,. Wie zum Beispiel in einemDabei verbringen junge Teilnehmende zwischen 14 und 18 Jahren aufregende Ferien, erweitern ihre interkulturellen Kompetenzen und knüpfen Kontakte mit Gleichaltrigen.können sich Interessierteder AustauschorganisationJunge Interessierte, die in ihren Schulferien gerne ihre Sprachfähigkeiten verbessern möchten, sind bei einemgenau richtig. Dabei können sie inihre Kenntnisse vertiefen, ein anderes Land erkunden und mit ihren neuen Freund*innen zusammen eine besondere Zeit erleben.: Hier reisen die Teilnehmenden an die Costa del Sol, lernen in international besetzten Gruppen Spanisch und verbringen an den Nachmittagen ihre Zeit mit unterschiedlichen Freizeitaktivitäten. Das Programm findet zwischen dem 08. Juni und dem 10. August statt. Dabei kann man zwischen ein, zwei, drei oder vier Wochen Aufenthalt wählen.Wer lieber seine Englischkenntnisse vertiefen möchte, kann dies zum Beispiel immachen. Dort bietet Experimentdie Möglichkeit zwischen ein bis vier Wochen die Sprache intensiv zu verbessern und mit Gleichaltrigen zusammen aufregende Freizeitangebote zu erleben. Teilnehmenden können sich vorab entscheiden, ob sie bei einer Gastfamilie oder in einer Residence mit anderen Jugendlichen wohnen möchten. Dieses Programm im Zeitraum vom 16. Juni bis 29. August verfügbar. Eine Alternative zum Sprachprogramm ist das. Hier sind besondersrichtig: Denn neben dem Englischunterricht verbringt man auch viele Nachmittage zusammen mit Pferden, ob im Sattel oder bei der Tierpflege im Stall. Zusammen mit weiteren internationalen Teilnehmenden wohnt man auf dem Campus eines Colleges in der Nähe von London – je nach Wunsch für zwei, drei oder vier Wochen. Das Camp ist zwischen dem 29. Juni und 10. August buchbar.Für Experiment ist es ein Anliegen, dass möglichst viele junge Menschen die Chance haben, einen Austausch zu erleben. Aus diesem Grund vergibt die Organisation regelmäßigaus dem vereinseigenen Stipendienfonds. Dasist einkommensabhängig und kann für alle Ferienprogramme beantragt werden. Die Bewerbungsfrist für ein Ferienprogramm in den Sommerferien ist der 01.05.2025, bei der eine finanzielle Unterstützung von bis zu 1.000 € möglich ist. Ebenso gibt es die Möglichkeit, sich aufzu bewerben, wie das Social Media-Stipendium oder das Klima-Stipendium, die beide bis zu 250 € betragen.Weitere Informationen zu den einzelnen Sprachprogrammen und Summercamps findet man auf der Webseite von Experiment unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme/ . Alles zu den einzelnen Stipendien kann unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme-stipendien/ nachgelesen werden. Direkte Fragen können auch an die zuständige Ansprechpartnerin der Geschäftsstelle, Lena Meier (Mail: meierl@experiment-ev.de , Tel.: 0228-95722-63), gestellt werden.