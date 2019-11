Insektenburger vom Schweizer Foodpionier Essento bei HANS IM GLÜCK in Deutschland

HANS IM GLÜCK setzt erneut auf Insekten und bringt den Insektenburger «ÜBERMORGEN» ab 18. November wieder auf die Menükarte. Für die Neuauflage bietet der Systemgastronom den Burger mit verbesserter Rezeptur an – und verwendet dafür neu den Insektenburger des Schweizer Foodpioniers Essento.«Insekten sind ein zukunftsgerichtetes, genussvolles Lebensmittel und ergänzen unseren Speiseplan auf sinnvolle Weise. Die Vorteile der Ento-Diät müssen der Bevölkerung aber erst noch klar werden. Unsere Aufgabe besteht dabei zu zeigen, dass solche Produkte auch wirklich lecker sind. Daher freuen wir uns sehr, zusammen mit HANS IM GLÜCK interessierten Gästen bereits heute den Geschmack von «ÜBERMORGEN» zu präsentieren. Das ist ein grosser und wichtiger Meilenstein zur Etablierung von Insekten in Europa.» so Christian Bärtsch, Gründer und Geschäftsführer von Essento.Peter Prislin, CMO von HANS IM GLÜCK, sieht im «ÜBERMORGEN» einen wegweisenden Burger: «Mit der Aktion wollen wir unsere Position als Innovator und Vordenker dazu nutzen, unseren Teil zum Umdenken in der Gesellschaft beizutragen. Der «ÜBERMORGEN» wurde von unseren Gästen im Frühjahr sehr gut angenommen; das hat uns darin bestärkt, ihn temporär in einer veränderten Rezeptur wieder in unsere Burgergrills zu bringen.»Insekten haben ein hohes kulinarisches Potenzial, ihre Produktion schont Ressourcen und ihr Nährwertprofil ist hochwertig. Mit den Vitaminen B und B12, ungesättigten Fettsäuren, sowie einem mit Fisch vergleichbar hohem Proteinanteil überzeugen Insekten mit einem interessanten Nährwertprofil, das für verschiedene Zielgruppen relevant ist.Der Insektenburger von Essento enthält nur ehrliche Zutaten: neben Tenebrio (Mehlwurm) auch Bulgur und Dinkel sowie Gemüse und eine leckere Gewürzmischung mit dezentem Raucharoma. Im März 2019 wurde er an der Gastrofachmesse Internorga als «NEXT of Market» ausgezeichnet.Während es Insektenburger von Essento in Deutschland zur Zeit exklusiv bei HANS IM GLÜCK gibt, sind diese in der Schweiz auch im Detailhandel erhältlich. Grössere Filialen von Coop haben das Produkt bereits seit August 2017 im Sortiment. Alle Verkaufsstellen gibt’s unter: www.essento.ch/shop-finder Der Insektenburger von Essento wurde im März 2019 an der Gastrofachmesse Internorga als «Next of Market» ausgezeichnet und ist ab 18.11.2019 in 56 ausgewählten HANS IM GLÜCK Burgergrills in Deutschland erhältlich. Er enthält nur ehrliche Zutaten: neben Tenebrio (Mehlwurm) auch Bulgur und Dinkel sowie Gemüse und eine leckere, fleischähnliche Gewürzmischung mit dezentem Raucharoma. In der Schweiz ist er seit August 2017 im Detailhandel bei Coop erhältlich.