Insekten stehen auf Swissness - der Schweizer Pionier Essento expandiert in die EU

Essento ist der Schweizer Pionier, welcher sich seit 2013 dem kulinarischen Potential von Insekten widmet und damit eine neue Geschmackswelt eröffnet.



Essento entwickelt und produziert in der hauseignen Manufaktur in Zürich und vermarktet diese Spezialitäten aus essbaren Insekten für den Detailhandel, die Gastronomie und über den Onlineshop und möchte damit einen Mehrwert für Mensch und Umwelt schaffen. Nun strebt Essento die Expansion von ihren hochwertigen "swiss made" Produkten in die EU an.



Positiver Trend erkennbar



Bärtsch (CEO Essento) blickt zufrieden auf die vergangenen zwei Jahre seit der ersten Produktlancierung in der Schweiz zurück: «Wir beobachten eine vielversprechende Veränderung – viele wissen bereits, dass Insekten ein grosses ökologisches und gesundheitliches Potential haben. Unsere Aufgabe ist es nun, die Alltagstauglichkeit mit leckeren und gut verfügbaren Produkten weiter zu fördern.»



Zu den Spezialitäten von Essento gehören high protein, Bio Insect Burger / - Balls, Protein Bars und high Protein Insect Snacks.

