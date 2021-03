Essento unter den Top 3 - Zukunftspreis Internorga

In diesem Jahr wurde der aus 2020 nachgeholte Award digital Im Rahmen der IDX_FS International Digital Food Services Expo powered by INTERNORGA (IDX_FS Expo) verliehen. Essento Insect Food schaffte es unter die Top 3 Finalisten aller beworbenen Unternehmen in der Kategorie Nahrungsmittel & Getränke. Ein starkes Zeichen für Insekten Food.



Seit 2011 wird der Zukunftspreis der INTERNORGA an Unternehmen verliehen, die sich durch eine besonders innovative Nachhaltigkeitsstrategie, hohe Effizienz und verantwortungsvolles Handeln auszeichnen. Die Preisverleihung setzt damit richtungsweisende Impulse für den Außer-Haus-Markt.



Auch dieses Jahr wurden zukunftsweisende Unternehmen in den Kategorien «Technik & Ausstattung», «Nahrungsmittel & Getränke» sowie «Gastronomie & Hotellerie» ausgezeichnet. Gemäss der Pressemitteilung der INTERNORGA (15.03.21), war «die Qualität der Bewerbungen auch in diesem Jahr herausragend». Die Experten-Jury setzte sich aus dem Wissenschaftler Dr. Daniel Dahm, Diplom-Ingenieur Carl-Otto Gensch, Ernährungswissenschaftler Rainer Roehl, Trendforscherin Hanni Rützler sowie Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH zusammen.



Für den ersten Platz wollte es dieses Jahr für Essento Insect Food nicht klappen, aber immerhin reichte es für die Top3. «Das ist ein sehr starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit von Insekten als Lebensmittel und für das Pionier-Startup aus der Schweiz» so Christian Bärtsch, CEO von Essento. Dass Essento einen wertvollen Mehrwert für den Planeten und den Menschen schafft, bestätigt auch Trendforscherin und Jurymitglied beim Zukunftspreis Hanni Rützler: «Trends sind Antworten auf Wünsche, Sehnsüchte aber auch Probleme».



Damit wird wieder einmal klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Insekten auch hierzulande als wertvolle Lebensmittel etabliert werden. Die Anerkennung im Rahmen der Nominierung für den Zukunftspreis der INTERNORGA ist ein wichtiges Zeichen dafür und fördert die Wertschätzung dieser nachhaltigen und nährstoffreichen Lebensmittel.

