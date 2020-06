Die Snack Revolution ist da!

Mehlwürmer mit Salz & Pfeffer

Grillen mit Paprika

Heuschrecken mit Alpenkräutern

Die Zeiten von fettigen Chips mit Geschmacksverstärker, schlechtverdaulicher und kaum geniessbarer Sportsnacks sind passé. Die Snacks von morgen sind nicht nur proteinreich, sondern auch gut für unseren Planeten.Die Rede ist von den neuen Insekten-Snacks von Essento. Die Snacks sind eine sinnvolle, ausgewogene und leckere Alternative zu Chips oder auch Beef Jerky.Ernährungstechnisch macht es Sinn Insekten zu essen. Erste Studien deuten an, dass sich Insekten positiv auf unseren Körper und unsere Verdauung auswirken.» ( Zur Studie ). «Aber auch ökologisch ist es sinnvoll», so Melchior Füglistaller, Marketingleiter von Essento. «Um den wachsenden Proteinbedarf langfristig zu decken, müssen wir neue Wege finden, um unserer Umwelt mit unserer Ernährungsweise nicht mehr zu schaden, sondern wieder mehr im Einklang mit ihr leben. Insekten sind da eine sinnvolle Lösung.»Die Insektenprodukte von Essento bieten dank dem hohen Proteinanteil Genuss ohne schlechtes Gewissen. Für die Snacks werden Insekten aus europäischer Zucht mit ausgewählten, natürlichen Zutaten gewürzt. Es gibt die Snacks in 3 Sorten:Geniesser, Flexitarier, Weltverbesserer und Protein-Fans dürfen sich auf revolutionäre, sinnvolle Snackmomente freuen. Die neuen Essento Insect Snacks gibt es bis zum 23. Juni exklusiv auf Vorbestellung Juni im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne auf startnext.com/essento