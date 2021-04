Winterstein-Theater sucht Statisten für Greifenstein-Festspiele

Für die Sommersaison im Naturtheater Greifensteine, genauer für die Inszenierung „Der Herr der Diebe“, sucht das Eduard-von-Winterstein-Theater noch einen mutigen Jungen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren, der Lust hat, die Rolle des Bo zu übernehmen.



Das Casting findet am Donnerstag, dem 15. April 2021 um 16 Uhr auf der Hauptbühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz, Buchholzer Straße 67 statt. Wer am Casting teilnehmen möchte, meldet sich am Bühneneingang an der Theatertreppe.



Voranmeldungen nimmt Theaterpädagogin Asia Schreiter unter theaterpaedagogik@winterstein-theater.de entgegen. Interessenten sollten zur Vorbereitung einen kurzen Text, ein Gedicht oder Prosa einstudieren. – Das Casting wird unter Einhaltung der Hygieneregeln durchgeführt.





