Wie kommt der Lippenstift in Lehmanns Unterbett?

„Leider hat die Adelheid keinen Abend für mich Zeit. Drum lad’ ich Sie ein, Fräulein, in die Bar zum Krokodil. Dort, schöne Isabella von Kastilien, träumen wir von einer Nacht in Monte Carlo. Denn warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Zwar, der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen, doch ich fahr’ mit meiner Klara in die Sahara und wollt', ich wär' ein Huhn. Aber was macht der Mann da auf der Veranda mit meinem kleinen grünen Kaktus?“- so Dominik Wilgenbus, der die Comedian Harmonists im Alleingang gibt. Das heißt: er „conferiert“, er singt und er spielt das Klavier.Dominik Wilgenbus wurde 1966 in Memmingen geboren; aufgewachsen ist er in Borken/Westfalen. Er studierte Theaterregie bei Prof. August Everding und Prof. Cornel Franz in München und arbeitet seit 1991 als freischaffender Musiktheater- und Schauspielregisseur sowie als Autor, Übersetzer, Darsteller und Dozent. Er lebt in München, wo er 1997 das Metropoltheater, 1999 „Münchens kleinstes Opernhaus“ in der Pasinger Fabrik und 2005 die Kammeroper München mitbegründet hat. Seine heute über 150 Inszenierungen umfassende Regietätigkeit führte ihn unter anderem an die Wiener Volksoper, das Berliner Gorki–Theater, das Gärtnerplatztheater München sowie bereits mehrfach unter anderem nach Leipzig, Dortmund, Chemnitz, Klagenfurt, Meiningen, Regensburg, Rostock, Gießen und Coburg.: Freitag, 31. März 2023, 15.00 Uhr: 14,00 €8,00 € ermäßigt: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse