Tschaikowskis Nussknacker als "Relaxed Performance"

„Relaxed Performances“ richten sich an ein Publikum, das eine entspanntere Atmosphäre als die übliche während einer Theatervorstellung ganz besonders genießt. Egal, ob Eltern mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderung und ihre Begleitmenschen, alle sollen sich willkommen fühlen. Das Licht im Saal bleibt an, die Türen bleiben offen, es wird ein Ruheraum eingerichtet und es darf während der Vorstellung gestaunt, bewundert, gelacht, kommentiert, gehüpft und gesprungen werden. Zu hören und zu sehen sein wird das Familienkonzert „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie Aue mit Michael Schmidt, Dirk M. A. Bores und Kohta Nomura an ihren Violinen lassen Tschaikowskis Musik erklingen. Theaterpädagogin Asia Schreiter erzählt die Geschichte.9,00 € / 6,00 € ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHEduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse