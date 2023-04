Tönchen entdeckt die Jahreszeiten

Orchesterpädagogik

Das orchesterpädagogische Programm mit der liebevollen Achtelnote Tönchen und der Erzgebirgischen Philharmonie Aue findet unter dem Motto „Zum Kuckuck mit dem Winter!“ am Dienstag, dem 25. April 2023, um 10 Uhr im Kulturhaus Aue sowie im Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theater am Donnerstag, dem 27. April 2023, um 9.00, 10.15 und 11.30 Uhr statt.



Tönchen war jetzt sehr lange zu Hause. Die freche Achtelnote hat Zeit gehabt, sich die Natur anzuschauen und die Jahreszeiten zu studieren. Es ist spannend, wie aus klitzekleinen Samen riesige Bäume werden, wie die Sonne mit ihrer magischen Wärme Schlammwiesen zum Erblühen bringt. Und wie der Regen über Nacht die Bäume bunt färben und der Schnee die Landschaft zum Strahlen bringen kann. Die Welt ist so wunderbar!

Tönchen zeigt den Kindern, wie man die ganzen Wunder der Natur auch in der Musik hören kann. Gemeinsam mit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue unter Leitung von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann können das nun die Schulklassen des Erzgebirgskreises entdecken.



Madelaine Vogt, Sängerin und Ensemblemitglied des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz, konzipierte das Programm, das sie in Variationen für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Erzgebirgischen Philharmonie bereits seit mehreren Jahren anbietet.



Das Programm ist für alle Schulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse geeignet.



Dirigent: GMD Jens Georg Bachmann

Termine: Dienstag, 25. April 2023, 10.00 Uhr, Kulturhaus Aue

Donnerstag, 27. April 2023, 9.00, 10.15 und 11.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-B.

Kartenpreise: 3,00 € ermäßigt pro Kind in Schülergruppe / 18,00 € regulär

Karten: Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr, Mo u. Fr: geschlossen

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Eduard-von-Winterstein-Theater

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr, Sa: 10.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

