Stoff für Erzgebirgs-Musical gesucht

Im Sommer 2025 hebt die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH

auf der Naturbühne Greifensteine ein Musical als Uraufführung aus der

Taufe, das unter Mitwirkung des Publikums des Eduard-von-Winterstein-

Theaters Annaberg-Buchholz und der Erzgebirgischen Philharmonie Aue

entstehen soll.

Annaberg-Buchholz. Thematisch soll es um das Erzgebirge und seine bekannten historischen

Persönlichkeiten gehen. Dafür benötigt die Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH die Hilfe ihres

Publikums: „Wir kennen alle Adam Ries, Barbara Uthmann, Karl Stülpner, Anton Günther – um nur einige zu

nennen, die das Erzgebirge geprägt und vorangebracht haben. Aber kennen wir sie wirklich? Was wissen wir

Genaues über ihr Leben, ihr Wirken, ihre Persönlichkeit, ihre ganz privaten Träume und Sehnsüchte, die sie

uns vielleicht näherbringen könnten?“, so Silvia Giese, Chefdramaturgin am Eduard-von-Winterstein-Theater.

Und weiter: „Wir suchen nach solchen Geschichten, die auf historischen Fakten beruhen, aber durchaus

auch fiktive Elemente enthalten können.“

Wer Lust hat, kann sich eine solche Geschichte für die Greifenstein-Festspiele Ehrenfriedersdorf ausdenken.

Dabei kann zum Beispiel auch aus dem reichhaltigen Sagenschatz des Erzgebirges geschöpft werden: Wie

war das beispielsweise mit dem Silberfund des Daniel Knappe?

Das Publikum ist eingeladen, eine Geschichte zu entwickeln, auf deren Basis professionelle Autoren

beauftragt werden, ein Erzgebirgs-Musical zu entwickeln. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die

Geschichte sollte spannend, unterhaltsam und berührend sein; interessant für „Insider-Publikum“, aber auch

für Touristen, die die Greifensteine besuchen.

Die Dramaturgen des Eduard-von-Winterstein-Theaters sind gespannt auf die Einsendungen. Eine Jury aus

Theatermitarbeitern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Erzgebirgskreis begutachten alle

gemachten Vorschläge und vergeben im Herbst einen attraktiven Preis an den Autor der Gewinner-

Geschichte.

Die Einsendungen gehen an: Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH, Bambergstraße 9, Dramaturgie,

09456 Annaberg-Buchholz oder per E-Mail an giese@erzgebirigische.theater. Einsendeschluss ist der 31.

August 2023. Chefdramaturgin Silvia Giese ist unter 03733/1301216 zu erreichen und kann weitere

Informationen zum Projekt „Erzgebirgs-Musical“ geben.