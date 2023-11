Schuldig oder nicht schuldig? Friedrich Schiller

Theater der Dichtung

Am Dienstag, dem 21. November 2023, startet um 19 Uhr die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe des Annaberger Eduard-von- Winterstein-Theaters durch den Erzgebirgskreis in der Villa Facius in Lugau.



Mit unserer Lesereihe begeben wir uns diesmal in die menschlichen und gesellschaftlichen Abgründe des Verbrechens. Ein Phänomen, das auch die Literatur von jeher fasziniert hat. Veranlagung, gesellschaftliche Umstände, schicksalhafte Verstrickungen – was führt dazu, dass Menschen zu Verbrecher_innen werden? Raffiniert und spannend, zuweilen erschreckend und grausam, aber auch gesellschaftskritisch kann das Genre sein, wie die Auswahl zeigt. „Wir müssen mit ihm bekannt werden, eh’ er handelt; wir müssen ihn seine Handlung nicht bloß vollbringen sondern auch wollen sehen.“; schreibt Schiller in seiner Erzählung, bevor er beginnt, die Geschichte von Christian Wolf zu erzählen, der erst zum Dieb und schließlich zum Oberhaupt einer Verbrecherbande wird. Ursachen und Motive, das ist es, was Schiller interessiert, nicht das Verbrechen selbst. Und seine psychologische und gesellschaftliche Bestandsaufnahme zeigt überraschende Parallelen zur Gegenwart.



An den Friedrich-Schiller-Abenden lesen die Schauspieler_innen Marie Louise von Gottberg und Rouven Klischies vom Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz. Für die musikalische Untermalung sorgt Markus Teichler am Klavier. Die Inszenierung liegt in den Händen von Silvia Giese und Asia Schreiter. Künstlerische Leitung übernimmt Lür Jaenike.



Karten: 5,00 € / 3,00 € ermäßigt



Orte und Termine:



Villa Facius Lugau

Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau

Telefon: 037295–900790

Dienstag, 21. November 2023, 19.00 Uhr



Bergmagazin Marienberg

Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg

Telefon: 03735–66812919

Donnerstag, 23. November 2023, 19.30 Uhr



Alte Brauerei Annaberg-Buchholz

Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733-24801

Freitag, 24. November 2023, 20.00 Uhr



Kulturbahnhof Stollberg

Bahnhofstraße 2, 09366 Stollberg

Telefon: 037296–2237

Sonntag, 26. November 2023, 15.00 Uhr



Galerie der anderen Art Aue

Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema

Telefon: 0174–5668371

Mittwoch, 29. November 2023, 19.30 Uhr