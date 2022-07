Wir kennen ihn aus Balladen, als Romanheld und aus unzähligen Filmen, Comics, Fernseh- und Zeichentrickserien: Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der grüne Bogenschütze, der unerschrockene Outlaw, der die Reichen bestiehlt, um die Armen zu beschenken. Auch im Sommer 2022 erobert der Herr der englischen Wälder die Naturbühne Greifensteine in ganz neuer Freilichttheater-Gestalt. Wir präsentieren ein märchenhaft- humorvolles Spektakel für die ganze Familie, das die Geschichte um den Kampf der Robin-Hood-Gang mit dem fiesen, selbsternannten König John und dem noch fieseren Guy von Gisborne genauso erzählt wie die Liebesgeschichte zwischen Robin und Lady Marian. Es gibt lebendige Bäume und eigensinnige Pfeile, zwei echte Ziegen, aber auch spannende Kämpfe, um die heimtückische Intrige gegen den rechtmäßigen König Richard Löwenherz erfolgreich zu vereiteln. Und am Ende sind nicht nur die Feinde besiegt, sondern Robin Hood kann auch endlich seine geliebte Marian zum Altar führen.Die Inszenierung des bunten, turbulenten und spannenden Familienstücks liegt in den Händen von Oberspielleiterin Jasmin Sarah Zamani. Bühne und Kostüme hat Aylin Kaip entworfen. Die Kampf-Choreografien studierte Michal Sykora mit Nenad Žanić ein. Tim Taucher spielt die Titelrolle, die Rolle der Lady Marian hat Nadja Schimonsky übernommen. Bruder Tuck spielen alternierend Matthias Stephan Hildebrandt und Udo Prucha. Als Little John ist Marvin Thiede zu erleben und Robert Naumann spielt Prinz John. In weiteren Rollen wirken unter anderen mit: Leander de Marel, Hanif Idris, Olaf Kaden, Gisa Kümmerling, Volker Tancke, Marie-Louise von Gottberg, Vladislav Weis, Christian Wincierz und Nenad Žanić sowie zahlreiche Kleindarsteller.Di, 26.07.2022, 10.30 Uhr | Mi, 27.07.2022, 10.30 Uhr | Mo, 01.08.2022, 10.30 Uhr | Mi, 03.08.2022, 10.30 Uhr Mi, 10.08.2022, 17.00 Uhr | So, 14.08.2022, 17.00 Uhr | Mo, 15.08.2022, 10.30 Uhr | Do, 25.08.2022, 10.30 Uhr So, 28.08.2022, 17.00 Uhr14,00 €, 9,00 € ermäßigt**: Kinder, Schüler, Studenten, Azubis, Sozialpass-Inhaber, Bundesfreiwillige, Schwerbeschädigte mit BegleitpersonServicebüro der Erzgebirgischen Theater und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733–1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse