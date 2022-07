Premiere der lange erwarteten Roland-Kaiser-Hitshow "Santa Maria - Insel wie aus Träumen geboren"

„Santa Maria“ zaubert ein kleines Stück Karibik-Seligkeit mitten ins Herz des Erzgebirges, mit allen Roland-Kaiser-Hits, die man sich nur wünschen kann – von „Flieg mit mir zu den Sternen“ über „Dich zu lieben“ und „Joana“ bis hin zum titelgebenden „Santa Maria“.Eine Gruppe guter Freunde verabredet sich zu einem Ferientrip nach Santa Maria, der Insel in der Karibik, auf der sie vor zwanzig Jahren schon einmal gemeinsam einen unvergesslichen Urlaub erlebt haben. Mit von der Partie sind Charlotte und Thomas, in deren Ehe es mächtig kriselt, der schüchterne, unglücklich geschiedene Andreas, der ewig vergebliche Möchtegern-Herzensbrecher Ilja und Harry, seines Zeichens Flugzeugpilot. Auf der Insel erwartet sie Evelin, Charlottes ältere Schwester, die dort eine Bar betreibt und mit Hilfe von Harry versuchen wird, die Ehe ihrer kleinen Schwester zu kitten. Und dann gibt es noch Pepe und Pepita – und die geheimnisvolle Joana.In der Inszenierung von Anette Leistenschneider, die zum ersten Mal bei den Greifenstein-Festspielen Regie führt, stehen Adrian Laza und Madelaine Vogt als Thomas und Charlotte auf der Bühne. Weiterhin wirken mit: Elisabeth Markstein, Stephanie Ritter, Martha Sotiriou, Richard Glöckner, Ricardo Marinello, Udo Prucha und László Varga. Nicht zu vergessen: Chor, Extraballett und Live-Band. Ausstattungsleiter Martin Scherm entwarf Bühnenbild und Kostüme, getanzt wird nach der Choreografie von Leszek Kuligowski. Die musikalische Leitung des Abends liegt in den Händen von Dieter Klug und Bandleader Markus Teichler.Fr, 15.07.2022, 21.00 Uhr | Sa, 23.07.2022, 21.00 Uhr | Fr, 29.07.2022, 21.00 Uhr | So, 31.07.2022, 15.00 Uhr Do, 11.08.2022, 20.00 Uhr | Sa, 13.08.2022, 20.00 Uhr | Fr, 19.08.2022, 20.00 Uhr | So, 21.08.2022, 15.00 Uhr Do, 25.08.2022, 20.00 Uhr | Sa, 27.08.2022, 20.00 Uhr27,00 € / 18,00 € (ermäßigt)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa-So 11.00 Uhr bis 16.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Tages-/Abendkasse der Naturbühne Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.