Peter und der Wolf

Schüler- und Kinderkonzert

Am Mittwoch, dem 23. März 2022, um 10 Uhr lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue alle Schulklassen und Kindergartengruppen in die Saigerhütte Olbernhau ein. Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann dirigiert Sergei Prokofjews Werk.



Die Geschichte geht so: Peter lebt mit der Ente, dem Vogel, der Katze und natürlich mit seinem Opa in einem Häuschen am Waldrand. Eigentlich ein Paradies – man darf nur nicht vergessen, dass im Wald jenseits des Gartenzauns auch Raubtiere wohnen. Die haben durchaus öfter Hunger, und eine leichte Beute ist immer willkommen. Daran hat Peter leider nicht gedacht, als er das Gartentor offenstehen lässt. So eine Einladung kann man als Wolf nicht ausschlagen – und schon nimmt die weltberühmte musikalische Geschichte ihren Lauf.



Die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie Aue lassen die Musik von Sergei Prokofjew aus dem Jahr 1936 erklingen. Sänger Leander de Marel vom Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theater erzählt das Märchen des Komponisten. „Peter und der Wolf“ hat das Ziel, Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Heute ist es Prokofjews bekannteste Schöpfung und weltweit eines der am meisten gespielten Werke klassischer Musik.



Reservierungen für die Veranstaltung nimmt das Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg unter 03733/1407131 bis zum 18. März 2022 entgegen. Die Kapazität des Konzertes ist auf 130 Personen begrenzt.



Termin: Mittwoch, 23. März 2022, 10 Uhr

Ort: Saigerhütte Olbernhau

Preis: 5,00 € pro Kind



Vorbestellung:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Reservierungsschluss für das Konzert: 18. März 2022 bis 18.00 Uhr