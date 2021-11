Die aus Reisenden einer Kreuzfahrttour zusammengesetzte Amateur-Schauspieltruppe wartet auf ihren Regisseur: „Moby Dick“ soll zur Aufführung kommen. Im Verlauf der Probe verwandeln sich die Passagierinnen und Passagiere des Luxusdampfers, die noch nie zuvor Theater gespielt haben, in die wild-verwegene Walfänger-Mannschaft aus Herman Melvilles weltberühmtem Roman. Das Schiff wird zur Bühne und es beginnt die Schicksalsfahrt des Walfängers Pequod, der besessen ist von der Idee, seinen ewigen Widersacher, den weißen Wal, endlich zu erlegen.Ozeane, Schiffe, ein weißer Pottwal als zentrale Figur – kann man das auf die Bühne bringen? Orson Welles sah es wohl als verlockende Herausforderung an, sich des Stoffes anzunehmen, in dessen legendärer Verfilmung von 1956 er den Pfarrer Mapple spielte. Noch im selben Jahr fand in London die Uraufführung seiner Bühnenadaption „Orson Welles probt Moby Dick“ statt, bei der er nicht nur Regie führte, sondern auch gleich drei Rollen übernahm.In der Inszenierung von Maike Bouschen spielen Marie-Louise von Gottberg, Tim Taucher, Marvin Thiede, Birgit Reutter, Nadja Schimonsky, Vladislav Weis und Nenad Žanić. Das Bühnenbild entwarfen Maike Bouschen und Tim Thielemann, die Kostümentwürfe stammen von Maike Bouschen und Brigitte Golbs. Musik und Sounddesign: Lutz Gallmeister.Eine Stunde vor Beginn findet ein Pressegespräch in der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters statt. Zugegen sein werden Regisseurin Maike Bouschen, Ausstatter Tim Thielemann, Dramaturgin Silvia Giese sowie der Geschäftsführende Intendant Moritz Gogg. – Herzliche Einladung!Mi, 01.12.2021, 19.30 Uhr | Sa, 04.12.2021, 19.30 Uhr | Fr, 17.12.2021, 19.30 Uhr | So, 26.12.2021, 18.00 Uhr | Mi, 29.12.2021, 19.30 Uhr | So, 02.01.2022, 19.30 Uhr | Sa, 08.01.2022, 19.30 Uhr | So, 30.01.2022, 15.00 Uhr* | Fr, 01.04.2022, 19.30 Uhr* | So, 01.05.2022, 19.30 UhrIn Kooperation mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen spielen wir „Orson Welles probt Moby Dick“ in zwei Vorstellungen mit Audiodeskription. Dabei wird das szenische Geschehen auf der Bühne synchron zu den Dialogszenen und den musikalischen Nummern beschrieben. Vor Stückbeginn gibt es eine blindengerechte Führung über die Bühne inklusive Stückeinführung und Kostümpräsentation.20,50 € / 17,50 € / 12,50 € (Premiere) 18,50 € / 15,50 € / 9,50 €16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65,09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse