Open Air

Jedermann an der St.-Annen-Kirche

Am Sonntag, dem 26. Juni 2022, hat Hugo von Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ um 20 Uhr in einer Neuinszenierung von Markus Steinwender Premiere an der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz.



Annaberg-Buchholz. Was passiert, wenn der Tod plötzlich zuschlägt? Was bleibt dann von unserem Leben übrig? Der große österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal setzte sich in seinem heute weltbekannten Klassiker der Salzburger Festspiele mit diesen Urfragen der Menschheit auseinander.



Sich selbst nicht so wichtig nehmen? Auf individuelle Ansprüche und Rechte zu Gunsten der Allgemeinheit verzichten? – Für Hofmannsthals Jedermann kommt das nicht in Frage. Er nimmt sich, was ihm seiner Meinung nach zusteht und genießt sein Leben in vollen Zügen: Eine schöne Geliebte, rauschende Feste, das macht ihm das Leben lebenswert – und ist dann doch ganz plötzlich bedeutungslos, als der Tod anklopft.



In der neuen Inszenierung von Markus Steinwender spielen Marie-Louise von Gottberg, Nick Körber, Tim Taucher, Marvin Thiede, Nadja Schimonsky, Vladislav Weis und Nenad Žanić. Als Gäste wirken Michaela Finkbeiner und Christian A. Hoelzke mit. Bühnenbild und Kostüme entwarf Stefan A. Schulz. Musikalisch unterstützt wird das Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters von Sven Lerchenberger.



Premiere: Sonntag, 26. Juni 2022, 20.00 Uhr



Weitere Vorstellungen: So, 17.07.2022, 20.00 Uhr | So, 07.08.2022, 20.00 Uhr | Di, 23.08.2022, 20.00 Uhr



Kartenpreise: 15,00 € / 10,00 € ermäßigt

Reisegruppen ab 20 Personen: 14,00 € / 9,00 € ermäßigt



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse