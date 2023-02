Neuzugänge des Ensembles, vorgestellt im Café Bohème

Am Dienstag, dem 28. Februar 2023 lädt der Förderverein des Eduard-von-Winterstein-Theaters zur Vorstellung der neuen Ensemblemitglieder ein.

Am Dienstag, dem 28. Februar 2023, lädt der Förderverein des Eduard-von-Winterstein-Theaters um 20 Uhr in das traditionelle Café Bohème in die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein.



Während des unterhaltsamen Abends stellen sich die frisch engagierten Ensemblemitglieder, (egal, ob sie vor, auf oder hinter der Bühne tätig sind) auf dem roten Sofa den neugierigen Fragen der Chefdramaturgin Silvia Giese. Zu erleben sind interessante Gespräche über Theaterberufe, Karriere, Lampenfieber, künstlerische Ziele und erste schöne Erlebnisse im neuen Haus und in der neuen Stadt. Und natürlich werden auch Kostproben nicht fehlen.



Zu Gast sind Carmen Krüger, die Referentin des Geschäftsführenden Intendanten und Mitarbeiterin Künstlerisches Betriebsbüro. Aus der Sparte Schauspiel sind Mira Sanjana Sharma und Benedict Friederich anzutreffen, aus dem Musiktheater-Esemble Maria Rüssel. Außerdem erfahren Sie spannendes über Daniele Pilato (Chordirektor), Lukáš Šimonov (Tenor) sowie über Lür Jaenike, Dramaturg Musiktheater.



Sie alle werden von den ersten Wochen und Monaten im neuen Engagement berichten und kleine Kostproben ihres Könnens geben.



Der Eintritt ist frei.



