Am kommenden Sonntag, dem 7. November, wird um 11 Uhr im Eduard-von- Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz eine Fotoausstellung eröffnet. Unter dem Titel "Jüdisches Leben in Deutschland 2021" sind im Foyer des Theaters bis zum Jahresende Fotografien von Rafael Herlich zu sehen.



Der jüdische Fotograf israelischer Herkunft lebt seit 1975 in Frankfurt am Main und versteht sich als Bild- Chronist jüdischen Lebens in Deutschland heute. Die Ausstellung, die im Rahmen des landesweiten Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" stattfindet, wird von Oberbürgermeister Rolf Schmidt und dem Geschäftsführenden Intendanten der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH, Moritz Gogg, eröffnet. Rafael Herlich kommt zur Eröffnung der Schau nach Annaberg-Buchholz; - der Eintritt ist frei.

(lifePR) (