Im Februar erstmalig im Eduard-von- Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz: "Die Csárdásfürstin" mit Audiobeschreibung für Sehbehinderte

Am Sonntag, dem 2. Februar 2020, bietet das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz sehbehinderten Menschen zum ersten Mal die Möglichkeit, eine Vorstellung mit Audiodeskription für Sehbehinderte zu erleben! Den Anfang macht die Operette „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán.



In Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen und gefördert durch die Aktion Mensch bietet das Theater die Vorstellung der Operette „Die Csárdásfürstin“ mit Audiodeskription an. Dabei wird das szenische Geschehen auf der Bühne während der Dialogszenen und Gesangsnummern synchron beschrieben und auf die Empfangsgeräte der blinden Zuschauer übertragen, so dass andere Zuschauer nicht beeinträchtigt werden. Die technische Ausstattung für diese eine Vorstellung der „Csárdásfürstin“ wird von der Chemnitzer Oper zur Verfügung gestellt.



Vor Beginn wird es eine kurze Einführung in das Stück geben, bei der auch die Gelegenheit besteht, Kostüme der Inszenierung zu befühlen, und – exklusiv für die sehbehinderten Zuschauer – eine blindengerechte Führung über die Bühne.



Zeitplan

13.45 Uhr Stückeinführung auf der Studiobühne

14.00 Uhr Führung über die Bühne, bei der das Bühnenbild auch ertastet werden kann

14.30 Uhr Einlass

15.00 Uhr Beginn der Vorstellung



Termin:

So 02.02.2020, 15 Uhr



Kartenpreise:



22,50 € / 19,50 € / 13,50 €

19,50 €* / 17,50 €* / 11,50 €*

15,50 €** / 13,50 €** / 8,50 €**



*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen und Feiertagen

**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass



Karten:



Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo – Fr 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@winterstein-theater.de



Tageskasse

