Freilicht-Theaterfest am Theater zum Start der 128. Spielzeit

Am Samstag, dem 19. September 2020, will das Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz zusammen mit seinen Zuschauern im Freien den Auftakt der neuen Spielzeit feiern. Ab 14 Uhr erwarten die Theaterleute ihre Gäste, um bis in den frühen Abend hinein Lust auf die neue Spielzeit zu machen.



Zahlreiche Ensemblemitglieder – natürlich auch die Neuengagierten – werden zu sehen, zu hören und zu sprechen sein. Nach der Begrüßung auf der Freilichtbühne gibt es Rätsel und Spiele, musikalische Programme, Kindertanz und Kinderlesungen, Puppentheater, Spaß, Infos, Live-Musik mit der Band „Yazzee Tunes“, Speis’ und Trank und vieles mehr auf dem Gelände rund um das Theater.



Zu den Höhepunkten des Nachmittags gehören zum Beispiel das große Spielplanrätsel, die neuen Ensemblemitglieder im Gespräch auf dem Roten Sofa und das Puppentheaterstück „Kasper zu Besuch“ mit dem Figurentheater Cornelia Fritzsche.



Zum Abschluss findet die Preisverleihung für die Ratespiele des Tages und eine kleine pyrotechnische Vorführung statt. Der Eintritt ist frei. – Für das leibliche Wohl der Festbesucher sorgt der Theaterförderverein gemeinsam mit dem TheaterCafé.



Natürlich wird das Theaterfest, das unter den gültigen Hygienevorschriften stattfindet, in diesem Jahr etwas anders aussehen müssen als gewohnt. Die Zugänge zum Festgelände werden am oberen und unteren Ende der Theatertreppe sein. Bei schlechtem Wetter wird es kein Theaterfest 2020 geben können. Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite des Theaters zu finden.

(lifePR) (