Forum Dirigieren erstmals im Erzgebirge

Mit diesem Dirigierkurs vom 21. bis 26. Mai 2023 engagieren sich die Erzgebirgische Philharmonie und ihr Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann für den dirigentischen Nachwuchs. Sie ermöglichen den jungen Talenten wichtige Praxiserfahrung mit ihrem „Instrument“, dem Orchester. „Um echte Fortschritte in ihrer Ausbildung zu machen, brauchen junge Dirigentinnen und Dirigenten die Übung mit einem Orchester“, sagt GMD Jens Georg Bachmann, der auch einen Lehrauftrag für Orchesterleitung an der New York State University inne hat. „Wir freuen uns sehr darauf, vier Stipendiatinnen und Stipendiaten des Forum Dirigieren diese Dirigiererfahrung zu ermöglichen und sie damit auf ihrem Berufsweg zu unterstützen!“Im Konzert am 26. Mai 2023 erwartet das Publikum ein buntes Programm aus Konzert- und Opernliteratur mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und anderen.Die Erzgebirgische Philharmonie dirigieren werden:Elias Brown (Student, UdK Berlin)Roc Fargas i Castells (Student, HfM „Franz Liszt“ Weimar)Liubov Nosova (Studentin, UdK Berlin)Daniel Rueda Blanco (Assistenzdirigent des Aarhus Sinfonieorchesters)Probenbesuche sind für Journalistinnen und Journalisten nach Absprache an folgenden Terminen möglich:10:00 – 12.30 Uhr13:30 – 16:00 Uhr10:00 – 12.30 Uhr13:30 – 16:00 Uhr10:00 – 12.30 Uhr13:30 – 16:00 Uhr10:00 – 12.30 Uhr13:30 – 16:00 UhrVeranstaltungsort:Kulturhaus AueGoethestr. 2, 08280 Aue-Bad SchlemaWeitere Informationen:Das Forum Dirigieren (ehemals: Dirigentenforum) ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Dirigentengeneration mit renommierten Dirigentenpersönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den German Conducting Award (ehemals: Deutscher Dirigentenpreis) in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus. Finanziell wird das Forum Dirigieren von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder getragen. Weiterhin fördern die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, unisono - Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, die Deutsche Orchester-Stiftung sowie der Freundeskreis Forum Dirigieren e.V. regelmäßig das Projekt.Der Deutsche Musikrat (DMR) engagiert sich für die Interessen von 15 Millionen musizierenden Menschen in Deutschland und ist weltweit der größte nationale Dachverband der Musikkultur. Er repräsentiert rund 100 Organisationen und Dachverbände des professionellen Musiklebens und des Amateurmusizierens sowie die 16 Landesmusikräte.Der Deutscher Musikrat e.V. in Berlin setzt mit seiner musikpolitischen Arbeit als zivilgesellschaftlicher Akteur Impulse für ein lebendiges Musikleben und ist steter Dialogpartner für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung. Die Deutscher Musikrat gGmbH in Bonn organisiert als Träger die dreizehn langfristigen Projekte des DMR: Ensembles: Bundesjugendorchester, Bundesjugendchor, Bundesjazzorchester; Wettbewerbe: Jugend musiziert, Jugend jazzt, Deutscher Musikwettbewerb, Deutscher Orchesterwettbewerb, Deutscher Chorwettbewerb; Förderung: Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb, Forum Dirigieren, Podium Gegenwart, PopCamp und Service: Deutsches Musikinformationszentrum (miz). Darüber hinaus verantwortet sie temporäre Förderprogramme wie „NEUSTART KULTUR – Freie Musikensembles“ und „NEUSTART KULTUR – Stipendienprogramm 2023“.2023 feiert der DMR sein 70-jähriges Bestehen. 1953 gegründet, ist er zur größten Bürgerbewegung im Kulturbereich geworden. Als Mitglied der UNESCO hat er sich in seinem Handeln der Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verpflichtet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.