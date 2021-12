Eduard-von-Winterstein-Theater wird lila

Am Freitag, den 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Das Annaberger Theater macht mit Lichtaktion darauf aufmerksam.



Die Kampagne "Purple Light Up" setzt an diesem Tag rund um die Welt ein sichtbares Zeichen für Menschen mit Behinderungen. Diesen Aktionstag nutzt auch die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH und lässt das Eduard-von-Winterstein-Theater lila anstrahlen, um die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und sich für deren selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe einzusetzen.

