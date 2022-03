"Durch Nacht und Licht"

„Zwei geschätzte Solisten an einem Abend: der renommierte Pianist Martin Helmchen und seine Frau Marie-Elisabeth Hecker, gebürtige Zwickauerin, spielen meisterhaft Heiteres und Dämonisches, bis uns Brahms auf kraftvolle Art und Weise in seiner 1. Sinfonie „durch Nacht zum Licht“ führt.“, das verspricht Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann, der die beiden Konzertabende dirigieren wird. Zu hören sein werden Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester op. 33, der „Totentanz“ für Klavier und Orchester von Franz Liszt und die Sinfonie Nr. 1 c-moll op. 68 von Johannes Brahms.Marie-Elisabeth Hecker wurde 1987 in Zwickau geboren, wohnt heute in Bornsdorf, Niederlausitz und ist verheiratet mit Martin Helmchen. Sie ist eine klassische Cellistin. Konzerttätigkeiten- und CD-Aufnahmen führten sie auf alle Kontinente. Bisher arbeitete sie mit vielen bedeutenden Dirigenten zusammen. Sie erhielt verschiedene Preise und Stipendien, wie beispielsweise den Grand Prix Rostropovich und der Borletti-Buitoni Award. Sie ist die Initiatorin des Bildungs-Projektes „Music Road Rwanda“. Zudem ist sie Professorin für Cello an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden.Martin Helmchen wurde 1982 in Berlin geboren und lebt mit seiner Frau in der Niederlausitz. Er ist ein klassischer Pianist. Auch ihn führten Konzerttätigkeit und zahlreiche CD-Aufnahmen auf alle Kontinente. Er erhielt verschiedene Preise und Stipendien, wie der Prix Clara Haskil und der Credit Suisse Young Artist Award. Sein Repertoire umfasst von Bach bis ins 21. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Wiener Klassik und der deutschen Romantik. Seine stilistische Prägung erfuhr er sowohl aus der historischen Aufführungspraxis als auch aus der russischen Klavierschule.GMD Jens Georg BachmannMarie-Elisabeth Hecker (Violoncello) und Martin Helmchen (Klavier)Samstag, 9. April 2022, 19.30 Uhr, Kulturhaus AueMontag, 11. April 2022, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz Konzerteinführung jeweils um 19.00 Uhr21,50 € / 18,50 € / 13,50 €18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaMo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 UhrTel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de Online: www.kulturhausaue.de/veranstaltungen Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHEduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterOnline: www.erzgebirgische.theater/... Abendkasse