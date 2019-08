Pressemitteilung BoxID: 763399 (Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH)

Die Bretter, die die Welt bedeuten warten auf Euch!

Der Theaterjugendclub des Eduard-von-Winterstein-Theaters sucht noch männliche Mitstreiter für seine neue Inszenierung.



Im Herbst kommt die neueste Inszenierung des Theaterjugendclubs „Dope – letzte Chance Hoffnung“ auf die Studiobühne des Annaberger Theaters. Unter der Leitung von Schauspieler und Regisseur Nenad Žanić zeigen die jugendlichen Spieler in diesem Stück sehr realistisch, welche Folgen der Konsum von Drogen haben kann.



Für dieses Projekt werden noch männliche Nachwuchstalente im Alter von 15 bis 20 Jahren gesucht, die möglichst aus der Umgebung von Annaberg-Buchholz kommen sollten. Die Proben zum Stück finden einmal pro Woche statt, die Endproben fallen in die Herbstferien.



Castings finden am Dienstag, dem 20. August und am Mittwoch, dem 28. August, jeweils ab 17 Uhr auf der Probebühne in der Wilischstraße 8-10 (Elektrobau Annaberg, linker Eingang) in Annaberg-Buchholz statt.



Für Rückfragen steht das Intendanzbüro unter der Rufnummer 03733–1407-180 oder E-Mail intendanzbuero@wintersteintheater. de zur Verfügung.





